MG gaat strijd aan met de goedkoopste: dit kost de auto in Nederland

MG gaat met de MG3 de strijd aan met de goedkoopste auto’s in Nederland. Het merk maakt de Nederlandse prijzen bekend.

MG is een echte Chinese prijsvechter. Met de 4 had het al een aantrekkelijk aanbod in handen, die het zijn concurrenten lastig maakte. En er zijn nog meer auto’s op komst.

De goedkoopste MG

Nu is het de beurt aan de MG3 die in Nederland een aantrekkelijk prijskaartje krijgt. De instapper kost 22.769 euro. Voor dit geld krijg je een 1,5-liter viercilinder die in samenwerking met een elektromotor 195 pk levert. De elektromotor is gekoppeld aan een accupakket met een capaciteit van 1,83 kWh. Hiermee moet de goedkoopste MG zo’n 4,4 liter per 100 kilometer verbruiken.

In het interieur vind je een 10,25 inch infotainmentscherm en een 7 inch digitale cockpit. Wat techniek betreft, is er onder andere een adaptieve cruise control en emergency brake aan boord. Kortom, veel auto voor je geld.

De andere twee uitvoeringen van de MG3

Dezelfde aandrijflijn en interieuraankleding vind je ook in de andere modellen. Echter, bij de Comfort, die begint bij 24.269 euro, krijg je ook nog eens 16 inch lichtmetalen wielen, een regensensor, startknop en verwarmde buitenspiegels. De ‘duurste’ versie heeft een prijskaartje van 25.769 euro en draagt de naam Luxury. Deze uitvoering heft led-koplapmpen, stoel- en stuurverwarming en functies als lane change assist.

(Afbeelding: MG) (Afbeelding: MG)

(Afbeelding: MG) (Afbeelding: MG)

Of de MG3 ook echt zo’n goede deal is als hij op papier lijkt, is nog de vraag. Autovisie gaat binnenkort rijden met de goedkoopste MG. Wil je de eerste test met deze hybride niet missen? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.