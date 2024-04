Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Porsche 911-occasion is perfect, op één detail na…

Als je één sportwagen mag kiezen waarmee je het de rest van je leven moet uitzingen, zul je als autofanaat ongetwijfeld de Porsche 911 overwegen. Deze specifieke occasion nadert perfectie, op één detail na.

We hebben het over de Porsche 911 Sport Classic, dit exemplaar om precies te zijn. De weergaloze sportwagen uit de koker van Porsche Exclusive staat in Oisterwijk te koop en is uiterst fraai samengesteld.

Porsche 911 Sport Classic is beeldig samengesteld

Met name de Oak Green Metallic-lak met gouden accenten en het cognackleurige interieur met pepitastof vormen een beeldige combinatie. Ook de ducktail die terugverwijst naar de Carrera RS 2.7 uit de jaren zeventig is een unieke feature op een moderne Porsche 911.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Du Parc)

Verder is de Porsche voorzien van een vooraslift, het Sport Chrono-pakket, zwarte eindpijpen, carbonkeramische remmen en een Burmester-audiosysteem. En dat is slechts een greep uit de lange optielijst van deze Porsche 911-occasion.

550 pk, handbak en achterwielaandrijving

Luister je niet naar muziek uit de Burmester-speakers, dan kun je genieten van de 3,7-liter boxer-zescilinder, die overigens ook gebruikt wordt in de Turbo. Onderhuids is deze Porsche 911-occasion vrijwel gelijk aan de 911 Turbo, al heeft de Sport Classic 30 pk minder.

Daar is echter een goede reden voor. Als bestuurder moet je de nu 550 pk namelijk zelf in toom houden met een handgeschakelde zevenbak. Bovendien gaat het vermogen, anders dan bij de Turbo, enkel naar de achterwielen. Kijk, zo zien we het graag in een echte stuurmansauto.

Peperdure occasion

Zoals gezegd is deze nagenoeg perfect. Helaas is het de prijs die ons een tranenbad bezorgt. Voor deze Porsche 911 Sport Classic-occasion met 7.980 kilometer op de teller wordt maar liefst 524.888 euro gevraagd. Slik! Nieuw kostte een Sport Classic je minimaal 378.000 euro in Nederland, maar dan moet het optievinken nog beginnen. En dat kan flink in de papieren lopen, zo bewezen wij eerder.

Dit tweedehandsje behoort dan ook tot de duurste Porsche 911-occasions van ons land. Hij wordt momenteel enkel overtroffen door twee GT3 RS-exemplaren en een oudje uit 1964. Toch hoeft Porsche rijden niet schreeuwend duur te zijn. Deze sportwagen uit Stuttgart pik je inmiddels namelijk voor relatief weinig geld op als occasion.