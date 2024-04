Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gezinsauto van Opel komt elektrisch 700 kilometer ver

Opel trekt het doek van de nieuwe Grandland. Het model is het vlaggenschip van het merk.

De nieuwe Grandland lijkt van de voorkant erg op zijn voorganger met de bekende Opel Vizor, waar ook alle rijhulpsystemen in verwerkt zijn. Aan de achterkant is beduidend meer gewijzigd. Zo is er een doorlopende led-unit geplaatst met daarin de letters ‘Opel’.

De Opel Grandland

De nieuwe Opel Grandland is wat buitenmaten betreft flink groter dan zijn voorganger. Hij is 17 centimeter langer, 19 centimeter hoger en 6 centimeter breder geworden. Hierdoor is de laadruimte met neergeklapte achterbank 1.641 liter groot.

In het interieur vind je een 16 inch infotainmentscherm dat opvallend breed is. Dit scherm werkt samen met het digitale klokkenpaneel en een head-up display.

De nieuwe Opel Grandland staat op het bekende STLA Medium-platform, net als onder andere de Peugeot 3008. Dit betekent dat er zowel elektrische als hybride aandrijflijnen zijn.

Zo is er een milde hybride Opel Grandland. Deze aandrijflijn bestaat uit een 1,2-liter driecilinder en een 48-volt hybridesysteem. Ook komt er een plug-in hybride met 85 kilometer aan elektrische range. De exacte specificaties van dat model volgen later.

Verlicht logo Opel kiest voor een verlicht logo. Een opvallende keuze omdat het iets is dat niet door iedereen mooi wordt gevonden. Verlichting is sowieso een belangrijk thema bij de Grandland. In de Opel Vizor zijn lampen geplaatst die bestaan uit meer dan 50.000 individuele elementen (meer dan 25.000 per koplamp). Hierdoor kan het licht aangepast worden op tegemoetkomend verkeer en de verlichting die op de tegenligger zou schijnen dimmen.

Wel weten we al meer over de volledig elektrische Opel Grandland. Deze heeft een 98 kWh accupakket waarmee je zo’n 700 kilometer kan rijden. Aan de snellader is het accupakket in 26 minuten tot 80 procent opgeladen.

Veel over de specificaties van de Opel Grandland is dus nog niet bekend. Echter, met de e-3008 van concerngenoot Peugeot konden we eerder al rijden. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de Franse gezinsauto.