Tesla ontslaat 14.000 mensen, maar wil Elon Musk miljarden uitkeren

Tesla heeft het lastig, daarom wordt wereldwijd tien procent van het personeel op straat gezet. Dan zou je verwachten dat topman Elon Musk zich solidair toont, maar nee… Hij wil per se een bonus van 56 miljard dollar en dus vraagt Tesla aandeelhouders nu om dat goed te keuren.

Tesla heeft een zwaar kwartaal achter de rug. De fabrikant leverde 386.810 auto’s af in de eerste drie maanden van 2024. Dat zijn er 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en zelfs 20 procent minder dan in het vorige kwartaal (484.507 auto’s).

Massaontslagen bij Tesla

Daarbij is de aandelenkoers van Tesla gedaald tot het laagste niveau in een jaar, zorgt de gemankeerde Cybertruck voor allerlei problemen en wordt de concurrentie op de markt voor elektrische auto’s steeds heftiger. Daarbij helpt het niet dat Elon Musk naar verluidt de compacte Model 2 heeft afgeschoten.

Hoe dan ook, met het oog op de financiële gezondheid van het bedrijf heeft Tesla het nodig geacht om massaontslagen aan te kondigen. Zo’n tien procent van het personeel verliest z’n baan. Dat komt neer op ongeveer 14.000 mensen.

Megabonus voor Elon Musk

Kennelijk heeft Elon Musk niet zo goed door hoe je je in zo’n situatie als CEO gedraagt, want hij kiest nou juist dít moment om weer over zijn megabonus te beginnen. Eerder dit jaar zette een rechter in Delaware een streep door het aandelenpakket van 56 miljard dollar (die op het moment van schrijven minder waard is).

Musk is woest en wil de hoofdzetel van Tesla daarom verhuizen van Delaware naar Texas. Maar daar heeft hij de toestemming van de aandeelhouders voor nodig. In een brief vraagt bestuursvoorzitter Robyn Denholm ze nu om zowel de verhuizing als de bonus voor Musk goed te keuren.

Tesla heeft geen pr-afdeling en die heeft het wél nodig. Want een stel communicatie-experts had Musk en Denholm kunnen vertellen dat klagen over een miljardenbeloning niet zo handig is als je tegelijkertijd duizenden mensen ontslaat. Om over die bonus zelf nog maar te zwijgen…