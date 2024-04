Deel dit: Share App Mail Tweet

Hongqi komt met betaalbare Bentley-kloon (naar Nederland?)

Een auto van het Chinese merk Hongqi zie je in Nederland niet vaak rijden. Desondanks is het voor velen geen onbekende fabrikant. Wat je ook van de E-HS9 vindt, hij spreekt in ieder geval tot de verbeelding. En dat kunnen we van de nieuwe L1, een Bentley-achtige sedan, ook zeggen.

Dat de Hongqi E-HS9 zoveel op een Rolls-Royce lijkt, is niet omdat het een kopie is. Moederbedrijf FAW Group heeft Giles Taylor in dienst als designchef, hij werkte van 2011 tot 2018 bij het Britse luxemerk.

De Hongqi L1 is een betaalbare Bentley

Ook de nieuwe Hongqi L1 doet denken aan auto’s van luxemerken als Bentley en Rolls-Royce, maar dan betaalbaar. Wat de auto exact kost, is nog onduidelijk. Door het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie kunnen we al wat foto’s en cijfers zien, maar het is nog afwachten wat de prijs wordt. Al zal het ongetwijfeld minder zijn dan een Flying Spur.

Er zijn verschillende aandrijflijnen geregistreerd voor de Hongqi L1. De eerste is een 3,0-liter V6 met 395 pk en een 4,0-liter V8 met een 490 pk. Overigens komt dat vermogen niet enkel van de brandstofmotor. De Chinese Bentley is altijd een hybride.

Beijing Auto Show

We verwachten dat de Hongqi L1 aankomende week te zien is op de Beijing Auto Show. Ook Autovisie is daar aanwezig. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws daar? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Of de Hongqi L1 net als de E-HS9 naar Nederland komt, is nog onduidelijk. De L1 is echter typisch een model dat gericht is op de Chinese markt, grote sedans zijn in Europa niet populair.