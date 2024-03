Deel dit: Share App Mail Tweet

Gemiddelde Bentley-koper bestelt een BMW 1-Serie aan opties

De gemiddelde Bentley-koper bestelt voor 40.000 euro aan opties. En dan rekenen we nog niet eens de personalisatiemogelijkheden van Mulliner mee…

Verkoopdaling Bentley

Voor Bentley was 2023 een vreemd jaar. De nieuwverkopen daalden weliswaar met 11 procent naar 13.560 auto’s, maar door de populariteit van Mulliner-opties bleef er onder de streep toch meer winst over.

Personalisatie via Mulliner

Mulliner is de personalisatie-afdeling van Bentley. Klanten kunnen er aankloppen voor unieke kleuren, materialen, afwerkingen en opties. Het Mulliner-programma gaat daarmee nog verder dan de standaard optielijst van Bentley, waarin al 46 miljard verschillende combinaties mogelijk zijn.

“We verkopen slechts een paar duizend auto’s per jaar meer dan in de jaren tweeduizend, maar we maken drie tot vier keer zoveel winst”, aldus Hallmark. In 2023 had zeventig procent van de nieuwe Bentleys tenminste één Mulliner-optie aan boord.

Die komt dus nog bovenop de ‘gewone’ opties, waaraan een gemiddelde Bentley-koper zo’n 40.000 euro besteedt. Oftewel, het equivalent van een nieuwe BMW 118i. Een Flying Spur, Continental GT en Bentayga beginnen zo rond de 260.000 euro.

Eerste elektrische model

Bentley was van plan om in 2025 zijn eerste elektrische auto te lanceren, maar dat model wordt met een jaar uitgesteld. De grote, luxe EV komt op het PPE-platform te staan. Daarvan maken ook de Audi Q6 E-Tron en Porsche Macan gebruik.

De nieuwe PPE-architectuur is nogal een hoofdpijndossier voor de Volkswagen Group. De Q6 en Macan zijn recent onthuld, na een vertraging van een jaar, door onder meer softwareproblemen. En dat werkt helaas door in toekomstige PPE-modellen, zoals die van Bentley.

Flying Spur en Continental hybride

Later dit jaar onthult het merk opgewaardeerde versies van de Flying Spur, Continental GT en Continental GTC, niet langer met een W12-motor (die heeft een waardig afscheid gekregen in de gelimiteerde Batur), maar met een plug-in hybride V8.