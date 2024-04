Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze twee elektrische auto’s van Hongqi komen dit jaar naar Nederland

Hongqi kennen we in Nederland van de E-HS9, het enige model dat het merk momenteel in Nederland levert. Hier gaat echter verandering in komen. De Nederlandse importeur bevestigt aan Autovisie dat er twee nieuwe elektrische auto’s dit jaar nog naar ons land komen.

Op de Beijing Auto Show, waarbij Autovisie aanwezig is, zal er meer bekend worden gemaakt over de E-H7 en de E-HS7. Hier zal ook de L1 worden getoond, al is nog onduidelijk of dat model ook naar Europa komt.

Hongqi E-H7

De Hongqi E-H7 is de opvolger van de H7 met brandstofmotor, die momenteel in China rondrijdt. De E staat voor de elektrische aandrijving van het model. De sedan komt er als 344 pk sterke achterwielaandrijver maar ook als 620 pk sterke AWD.

De instapper heeft een batterij van 75 kWh waarmee je zo’n 600 kilometer ver komt volgens de Chinese meetmethode, die minder streng is dan de WLTP. Ook is er een versie met 85 kWh batterijpakket, die met achterwiel- en vierwielaandrijving te verkrijgen is. Met dit pakket kom je volgens dezelfde meetmethode respectievelijk 690 en 640 kilometer ver. De duurste uitvoeringen hebben een 111 kWh-accupakket en worden in China aangeboden met een beloofde range van 760 of 820 kilometer, afhankelijk van of je voor de RWD of AWD kiest. Welke versies van de Hongqi E-H7 naar Nederland komen, is nog onduidelijk.

E-HS7

Verder komt er ook nog de Hongqi E-HS7, dat is het SUV-broertje van de E-H7. Het model heeft dan ook ongeveer dezelfde specificaties, al zal door de vorm de range iets minder zijn. Definitieve foto’s van de SUV zijn er nog niet.

Beide hebben ongeveer hetzelfde interieur met een 15,5 inch infotainmentscherm en een 6 inch lcd-display achter het stuur. Wat de definitieve specificaties worden voor de modellen in Nederland, is nog even afwachten.