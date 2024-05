Deel dit: Share App Mail Tweet

Vind je de BMW XM lelijk? Dan wil je deze Mystique Allure niet zien

De designtaal van BMW is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. Hoewel modellen als de 3- en 5-serie nog redelijk de traditionele liefhebber bedienen, kennen we ook een andere kant van het merk. Deze BMW XM Mystique Allure is het toonbeeld van ‘het hoeft niet mooi te zijn, als het maar opvalt’.

Het design van de BMW XM wordt door veel liefhebbers niet gewaardeerd, helemaal als Label Red. Deze Pino-variant van de performance-SUV zal dat imago niet veranderen.

BMW XM Mystique Allure

De BMW XM Mystique Allure maakt deze week het debut op het filmfestival van Cannes. De auto is echt bedekt met velvet-stof.

De auto is een samenwerking tussen BMW en actrice Naomi Campbell. De campagne heet “Dare to be You”. En dat moeten we ze nageven. Het is een gedurfd design. Het paars is de favoriete kleur van Campbell. Zelfs het interieur is voorzien van de velvet-laag.

De techniek

Als basis van deze auto is een BMW XM Label Red gebruikt. Dit betekent dat er een 4,4-liter V8 onder de kap ligt die samen met een elektromotor 748 pk en 1.000 Nm aan koppel levert. De elektromotor is gekoppeld aan een accupakket met een capaciteit van 25,7 kWh.

Autovisie reed eerder al met de XM. In onderstaande video vertelt redacteur Dries van den Elzen je alles over de bijzondere SUV.

De BMW XM Mystique Allure is gelukkig een one-off. Er zullen geen andere fashionista’s rondrijden in een velvet-XM. Althans, dat hopen we.