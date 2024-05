Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijtest Carice TC2: lichtgewicht EV van Nederlandse bodem

Na een jarenlang ontwikkelingsproces achter gesloten deuren treedt Carice nu voorzichtig naar buiten met zijn eerste productieauto: de Carice TC2. 100 procent elektrisch en 100 procent Nederlands. Autovisie heeft de primeur in Nederland en gaat met de lichtgewicht EV op pad.

Carice Cars is een jong en klein automerk gevestigd in het Nederlandse Voorhout. Het bedrijf vloeide voort uit het idee van oprichters Richard Holleman en Niels van Dril om een sportieve EV te maken die teruggaat naar de basis. Het resultaat is een roadster die schoon aan de haak slechts 630 kilogram weegt.

Enige rijklare Carice TC2 van Nederland

Hoewel een tiental TC2’s in aanbouw is, is slechts één Carice TC2 momenteel rijklaar. Een blinkende, zachtblauwe roadster bestempeld met serienummer 0. Zijn ronde kijkers en elegante lijnenspel met achterwielbedekkende spatborden doen ons denken aan de befaamde Porsche 356.

De 14-inch Ultralite-wieltjes herkennen we van de originele Mini, evenals de drie analoge klokken in het midden van het stalen kunstwerk dat op het dashboard prijkt. De rest van het interieur is gedrapeerd in bruin kunstleer en lijkt, zeker met alle fysieke schakelaars, te zijn geïnspireerd op Spyker.

Aandrijflijn van de Carice TC2

Anders dan de loeisterke V8 achterin een Spyker, wordt de Carice aangedreven door een elektromotor met een bescheiden 56 pk en 120 Nm koppel. Dat klinkt als bedroevend weinig, maar blijkt dankzij het lage gewicht meer dan genoeg om een grote grijns op ons gezicht te tekenen.

Bovendien biedt deze bare bone-tweezitter ongekend veel beleving met een luid joelende tandwielkast die voor een opzwepende, mechanische klank zorgt dat doet denken aan een sequentiële versnellingsbak uit de racerij. Het is lekker spartaans door het gebrek aan stuurbekrachtiging, ABS, tractiecontrole, een ESP en zelfs rembekrachtiging.

Carice TC2 is EV in de L7e-categorie

Feitelijk is de Carice TC2 geen auto. Een traditionele personenauto valt in de M1-voertuigcategorie en de Carice TC2 wordt bestempeld als L7e-voertuig (net als deze straatlegale Go-Kart). Een groep tussen de brommobiel en auto in. Daar keken wij enigszins vreemd van op. De roadster oogt immers totaal anders en voelt aanzienlijk sneller dan microcars van bijvoorbeeld Silence en Microlino die ook tot deze klasse behoren.

Toch voldoet de TC2 aan alle eisen. Hoewel het piekvermogen beduidend hoger is dan je van een L7e-voertuig zou verwachten, ligt het continuvermogen onder de maximale 15 kW die in deze voertuigklasse is toegestaan. Mede door deze categorisering kunnen kopers van een TC2 helaas geen aanspraak doen op 2.950 euro EV-subsidie.

Prijs van de Nederlandse elektrische auto

Wil je een Carice TC2 op je oprit, dan moet je minimaal 53.854 euro uit je zak toveren, dat is de basisprijs van de Nederlandse roadster. Daarvoor krijg je de kleinere accu met een actieradius van zo’n 200 kilometer. De grotere 31,5 kWh-accu kost je zo’n vier mille extra. Laden gaat in beide gevallen met slechts 6 kW.

Veel geld voor een klein L7e-voertuig, maar relatief weinig voor een cabrio die slechts in kleine oplage wordt gemaakt. Bovendien heb je maar weinig te kiezen als je zoekt naar een elektrische cabriolet, zeker met het lage gewicht en de intense rijbeleving van de Carice TC2.