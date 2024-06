Deel dit: Share App Mail Tweet

Let op, met deze BMW-motoren houdt politie je voortaan staande

BMW heeft de aanbesteding van de politie binnen voor nieuwe motoren. Het gaat om 650 exemplaren die gebruikt gaan worden voor incidentafhandeling en surveillance. Jij kan voortaan dus aangehouden worden met deze motoren, als je de wet overtreedt.

De motoren zullen de komende 7 jaar gebruikt worden. De keuze voor de BMW is logisch. Het Duitse merk denkt namelijk bij de ontwikkeling van het model al na over overheidstoepassingen. Een bijna kant-en-klare politiemotor heeft BMW dus al voor de aanbesteding klaar voor productie.

Nieuwe BMW-motoren van politie

De politie heeft momenteel twee soorten motoren. De eerste is een lichte stadsmotor, de Yamaha Tracer 700. Voor het zwaardere werk wordt de BMW R 1200 RT ingezet. Die motor weet opnieuw de aanbesteding van de politie binnen te slepen.

De BMW R 1250 RT-p heet het model dat we dus ook in Nederland gaan zien. Die motor wordt door meer eenheden gebruikt. Zo rijdt de Duitse Polizei ook rond met deze tweewielers.

Het achterwiel wordt aangedreven door een lucht- en vloeistofgekoelde viertakt boxermotor met twee bovenliggende nokkenassen. Het slagvolume bedraagt 1.254 cc. De krachtbron levert 136 pk en is gekoppeld aan een synchromesh-versnellingsbak met zes verzetten.

Het gewicht van de motor komt uit op 279 kilogram, al is dat zonder gespecialiseerde apparatuur. De koffers, zwaailamp, sirene en andere standaard-benodigdheden zijn al wel meegewogen. Motoragenten kunnen met de BMW een topsnelheid van boven de 200 km/h halen.

De politie wilde maximaal 40.000 euro per motor uitgeven. In totaal was er een budget van 26 miljoen euro exclusief btw en bpm. De prijs van de motor zonder politie-onderdelen en exclusief btw is 21.853 euro. Het streefbedrag lijkt dus zeker haalbaar. Wat de politie uiteindelijk voor de motoren heeft neergelegd, is nog onduidelijk.

Elektrische motoren voor de politie

Hoewel er al wel getest wordt met elektrische politieauto’s (en deze gloednieuwe politieauto), blijven de motoragenten vooralsnog op benzine rijden. De politie gaat binnenkort ook starten met een pilot om de motoren gebruikt bij de wijksurveillance te elektrificeren.