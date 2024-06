Deel dit: Share App Mail Tweet

Het feest is voorbij, maar de Nissan GT-R R35 wil nog niet vertrekken

Toen Nissan GT-R R35 eind 2007 werd gepresenteerd verraste de supercar-killer vriend en vijand. Het turbomonster heeft het lang volgehouden, maar na 17 jaar is het feest nu echt voorbij. Toch vraagt de GT-R nog één laatste feestnummertje aan in de vorm van twee speciale edities.

Europa werd overigens al sinds 2022 niet meer op de GT-R-fuif uitgenodigd. Niet vreemd, terwijl iedereen geniet van de levendige verhalen die de 3,8-liter twin-turbo V6 te vertellen heeft, zeurt de EU dat de GT-R te hard schreeuwt.

Nissan GT-R R35 als supercar-killer

In den beginne had de Nissan GT-R R35 met zijn geblazen V6 485 pk te bieden. In combinatie met zijn vernuftige vierwielaandrijving wist de Japanner menig supercar het leven zuur te maken. Door de jaren heen werd de auto meermaals geüpdatet en inmiddels produceert de Nissan maar liefst 570 pk.

Skyline en Takumi als laatste uitvoeringen van de GT-R

Dat geldt ook voor de nieuwe Skyline en Takumi-uitvoering, waarmee Nissan het model uitzwaait. De Skyline-uitvoering komt enkel met een blauw interieur en Bayside Blue-lak. Bij JDM-liefhebbers zal dat een belletje doen rinkelen. De kleur Bayside Blue kennen we immers van de Nissan Skyline GT-R R34.

Nissan GT-R als opvolger van de Skyline GT-R De Nissan GT-R R35 is de spirituele opvolger van de Nissan Skyline GT-R van de R34-generatie. Dit topmodel van de Skyline had eveneens een twin-turbo zescilinder die het vermogen naar alle vier wielen stuurde. Productie van de Skyline GT-R R34 stopte in 2002.

De Takumi-variant is in de eveneens bekende kleur Midnight Purple gespoten en staat op gesmede Rays-wielen. Daarnaast is deze uitvoering voorzien van koolstofvezel-keramische remmen en verbrede zijschermen.

Met deze edities komt het Nissan GT-R R35-feest eind oktober ook in Noord-Amerika ten einde. Eerder dit jaar stelden we je al voor aan de we de laatste versie die in Japan geïntroduceerd wordt. Daarmee dooft het licht van de GT-R binnenkort voorgoed. De Nissan Z, die ons Europeanen niet gegund is, is zodoende de laatst overgebleven sportwagen in het Nissan-gamma.

Nissan GT-R R35 als occasion

Voor ons Nederlanders is de feesttent al langer gesloten. Wie genieten wil van een Nissan GT-R R35 zal er een als occasion op moeten pikken. Op verkoopsite Gaspedaal.nl beginnen prijzen van gebruikte GT-R’s bij zo’n 70.000 euro. Gek genoeg vonden wij dit opmerkelijke exemplaar voor een fractie van de prijs.