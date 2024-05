Deel dit: Share App Mail Tweet

JapFest 2024: met onze Nissan Skyline naar ultiem JDM-festijn

Op tweede pinksterdag vond op TT Circuit Assen JapFest 2024 plaats. Recent voegden wij een Nissan Skyline toe aan de Autovisie-garage en dus leek het ons gepast om naar Drenthe af te reizen en verslag te doen van het ultieme JDM-evenement.

De Nissan Skyline in kwestie is een vierdeurs R33 GTS-25t. Onder de kap een geblazen 2,5-liter zes-in-lijn, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Meer informatie over deze Japanner en de toekomstplannen ermee, lees je in de Onze Garage-rubriek van het Autovisie Magazine.

2.500 showcars op JapFest 2024

Tussen de piekfijne showcars met gepolijste wielen, parelmoer lak en glimmende accenten, misstaat de onze een beetje. Op JapFest werden dit jaar maar liefst 2.500 auto’s tentoongesteld. Er zijn gehele autoclubs die op JapFest afkomen. Zo staan de Honda Civic Type R-liefhebbers, Nissan Micra-clubleden en een reeks Mazda 3-modellen netjes bij elkaar.

Het gros van de aandacht gaat uit naar de uiterst geliefde Toyota Supra-modellen van de vierde en vijfde generatie. In ons sfeerverslag besteden wij echter ook nog kort aandacht aan een vaak vergeten JDM-classic: de Mk3.

500 pk sterke Nissan Skyline GT-R

Op een groot grindterrein ernaast staan nog talloze pareltjes. Denk aan een schitterende Nissan Skyline GT-R van de R32-generatie. De Duitse eigenaar vertelt ons dat hij 500 pk uit zijn RB26 heeft geknepen.

Ietjes verderop wordt de rev-battle gehouden. Kortom: wie heeft de luidste auto. Honda Civics met dikke knalpijpen zijn hier oververtegenwoordigd en biedt de joelende menigte eromheen een gratis gehoorbeschadiging aan.

Reportage van JapFest 2024

De Honda’s vind je ook in groten getale terug op de dragstrip. Het is een vierwielaangedreven Civic met ruim 1.000 pk die er met de winst vandoor gaat. Op de tweede plaats (met een 1/8 mijl-tijd van iets meer dan 7 seconden) een 650 pk sterke Toyota MR2 die zijn uiterste best doet onze microfoon aan diggelen te helpen.

Al met al was JapFest 2024 weer een enerverend evenement, waarvan je de hoogtepunten in onderstaande video ziet.