Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Toyota GR Yaris-occasion kost helft van nieuwprijs

Het is ongetwijfeld een van de leukste auto’s die je nu nog nieuw kunt kopen: de Toyota GR Yaris. Bij de dealer is de hot hatch schreeuwend duur, maar als occasion blijk je hem voor veel minder op te pikken.

De Toyota GR Yaris is een uniek autootje in deze tijden van elektrificatie, strikte emissienormen en wegbezuinigde stuurmansauto’s.

Toyota GR Yaris-occasion voor helft van nieuwprijs

Als we surfen naar verkoopsite Gaspedaal.nl, zien we daar op dit moment 14 exemplaren te koop staan. De goedkoopste is dit witte exemplaar in Amsterdam. Hij komt uit februari 2021 en heeft inmiddels iets meer dan 29.000 kilometer op de teller staan. Vraagprijs: 35.749 euro. Dat valt enorm mee, ware het niet dat de verkoper van de occasion zijn prijs exclusief btw vermeld. Inclusief belasting komt dat neer op 43.256 euro.

(Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren) (Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren) (Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren) (Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren) (Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren)

(Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren) (Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren) (Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren) (Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren) (Afbeelding: Autowereld / Elbert Ronald van Hameren)

Evengoed weinig vergeleken met een hagelnieuwe Toyota GR Yaris, die bijna twee keer zoveel kost. Aan het nieuwe model hangt namelijk een astronomische basisprijs van maar liefst 81.795 euro. Daarvan verdwijnt ruim 33.000 euro als bpm in de staatskas. Als je hem dik aankleedt, til je prijs van de Yaris on steroids zelfs over de ton.

Vergelijking met de vernieuwde Toyota GR Yaris

Nu is deze vergelijking niet helemaal eerlijk. De vernieuwde GR Yaris is namelijk fors duurder dan het uitgaande model. Die prijsstijging heeft een reden. De nieuwe Toyota GR Yaris is nóg extremer, zo ondervond collega Dries van den Elzen tijdens een winterse rijtest met de hot hatch.

Waar het nieuwe model maar liefst 280 pk en 390 Nm koppel uit zijn 1,6-liter turbomotor perst, levert diezelfde driecilinder in het uitgaande model, en dus ook in de goedkoopste Toyota GR Yaris-occasion van ons land, 261 pk en 360 Nm. De vurige driepitter is in het tweedehandsje gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak die het vermogen naar alle vier wielen stuurt.

Veel goedkopere alternatieven

De Toyota GR Yaris vormt het toppunt van de hot hatch. Helaas is ook 43 mille een enorme som geld. Gelukkig kun je op de occasionmarkt ook leuk sturende auto’s vinden voor een tiende van dat bedrag. Dat bewees Autovisie eerder met deze dubbeltest.