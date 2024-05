Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford vraagt: ‘Hebben jullie ideeën hoe EV’s goedkoper kunnen?’

De Mustang Mach-e en F-150 Lightning zijn behoorlijk succesvol, maar toch verliest de elektrische divisie van Ford ieder kwartaal miljarden. Daarom doet de Amerikaanse fabrikant een opmerkelijk verzoek aan zijn toeleveranciers: ‘kom met ideeën om EV’s goedkoper te maken’.

Om in de Verenigde Staten te kunnen concurreren met Tesla heeft Ford de prijzen van zijn elektrische modellen naar beneden bijgesteld. Dat zorgt weliswaar voor een flink toenemende vraag, maar is ook kostbaar voor de fabrikant.

Ford Mustang Mach-e

Zo heeft Ford begin dit jaar de prijs van de Mustang Mach-e met 17 procent verlaagd, waardoor de afzet in één keer met 141 procent omhoog schoot. Op de Amerikaanse markt is de Mustang Mach-e de op een na populairste elektrische SUV, na de Tesla Model Y. De F-150 Lightning is de bestverkochte pick-up EV.

Miljardenverliezen bij Ford

Toch schrijft Model e, de elektrische divisie van Ford, dieprode cijfers. In 2023 verloor het onderdeel 4,7 miljard dollar. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam daar nog eens 1,3 miljard bij. Model e verwacht in 2024 uit te komen op een verlies van 5,5 miljard dollar.

Kom met ideeën

Topman Jim Farley vindt dat Model e zijn eigen broek moet ophouden en heeft daarom allerlei kostenbesparingen aangekondigd. Daarbij heeft Ford zijn toeleveranciers een brief gestuurd, waarin de fabrikant vraagt om ideeën.

“We hebben jullie beste ideeën nodig om de kosten naar beneden te krijgen”, staat erin, “ook ideeën die in het verleden door Ford zijn afgewezen. Gooi alles op tafel!” Om de enorme verliezen zoveel mogelijk in te perken, zijn er al een aantal EV-projecten op de lange baan geschoven.

Focus op hybrides

Ford zou in 2025 met een zevenzits elektrische SUV komen, maar die auto is uitgesteld naar 2027. Daarbij heeft het bedrijf zijn focus verlegd. EV’s zijn nog steeds belangrijk, maar het merk richt zich nu ook op het uitbreiden van het aantal hybrides in zijn leveringsprogramma.