Mannen, rijd als een vrouw! Daar wordt het verkeer veiliger van

Dat zeggen wij niet, dat zegt de Franse organisatie Victimes et Citoyens, die zich inzet voor de veiligheid in het verkeer. Ze zijn een campagne gestart waarin mannen wordt opgeroepen om als een vrouw te gaan rijden, want dan vallen er minder doden en gewonden op de weg.

Nou zitten er vast mannen te lezen die vinden dat ‘de vrouwtjes’ niet kunnen sturen, maar de praktijk is anders. Mannelijke bestuurder zijn een groter gevaar op de weg dan vrouwelijke, zo blijkt uit statistieken en onderzoeken. Ze nemen meer risico, rijden te hard, zijn agressief en zitten ook vaker met drank op in de auto.

Meer dodelijke ongelukken door mannen dan vrouwen

Volgens Victimes et Citoyens wordt 84 procent van de dodelijke verkeersongelukken in Frankrijk door mannelijke bestuurders veroorzaakt. Als er wordt gekeken naar ongevallen waarbij drank in het spel was, dan is dat percentage zelfs 93 procent.

Mannen gaan nu vast zitten proesten dat vrouwen minder kilometers afleggen en dat bovenstaande cijfers dus weinig zeggen, maar die vlieger gaat niet op. Mannen rijden inderdaad meer dan vrouwen, ook in Frankrijk, maar niet zóveel meer om de oververtegenwoordiging in de ongevalsstatistieken te verklaren.

Situatie in Nederland

In Nederland was in 2023 bijna driekwart van de verkeersdoden een man. In de leeftijdscategorie twintig tot en met vijftig jaar lag dat zelfs op 80 procent. Ook plegen mannen meer misdrijven in het verkeer, zoals het wegrijden na een ongeluk of het rijden onder invloed. Bijna 90 procent van de daders is man.

Uit cijfers van Justitie van Veiligheid blijkt dat Nederlandse mannen in de auto twee keer zo veel kans hebben op een ongeval dan vrouwen. Op de motorfiets is dat verschil nog veel groter. Mannelijke motorrijders zijn tien keer zo vaak (!) betrokken bij een ongeluk dan vrouwelijke.

Door een genderbril

Om een Australische professor te citeren: “Vanaf het moment dat mannen kunnen kruipen, raken ze vaker gewond dan vrouwen. Op de weg is dat niet anders. Het is tijd om door een genderbril naar verkeersveiligheid te kijken. Mannen nemen meer risico. Wat kunnen we daaraan doen?”