Ruim driekwart van de mannen is weleens agressief in het verkeer

Mannen zijn veel agressiever in het verkeer dan vrouwen, dat lijkt ons een open deur. Maar dat ruim driekwart van de mannen weleens uit de slof schiet op de weg, verbaast ons toch.

Uit een onderzoek van de AAA Foundation for Traffic Safety blijkt dat bijna 80 procent van de Amerikaanse automobilisten zich weleens schuldig maakt aan een vorm van agressief gedrag in het verkeer.

Agressief gedrag in het verkeer

Waar moeten we dan precies aan denken?

Plotseling veranderen van rijbaan of bumperkleven (26 procent)

Opsteken van de middelvinger of toeteren (32 procent)

Door rood rijden (31 procent)

Sneller gaan rijden als iemand wil inhalen (25 procent)

Dichter op een voorligger gaan rijden zodat iemand niet kan invoegen (34 procent)

Nou is dit natuurlijk een Amerikaans onderzoek, dus zal de situatie bij ons wat anders zijn, maar toch zijn de resultaten interessant.

Meer mannen dan vrouwen

Bijvoorbeeld dat 78 procent van de mannen en slechts 18 procent van de vrouwen zich akelig gedraagt in het verkeer. En dat millenials (29 tot 43 jaar oud) het agressiefst zijn.

Nou moeten we die cijfers over mannen en vrouwen wel nuanceren. Het zijn – en dit is weer een open deur – vooral jonge mannen die zich agressief uiten.

Meer verkeeraso’s naar CBR

Om toch ook de Nederlandse situatie aan te stippen: in 2023 moesten 24.000 automobilisten zich melden bij het CBR voor een cursus of onderzoek. Opvallend is de toename van het aantal verkeersaso’s.

In 2022 werden 1964 automobilisten vanwege hun gedrag aangemeld bij het CBR. Dat is in 2023 naar maar liefst 5528 gestegen.

CBR-directeur Alexander Pechtold noemt het erg zorgwekkend dat nog steeds veel mensen onder invloed achter het stuur stappen en dat ook het rijgedrag van automobilisten te wensen overlaat.