Er moeten steeds meer verkeersaso’s op cursus bij het CBR

In 2023 moesten ruim 24.000 automobilisten zich melden bij het CBR voor een verplichte cursus of een onderzoek. Opvallend is de toename van het aantal verkeersaso’s.

Het aantal CBR-cursisten is gestegen van 22.262 in 2022 naar 24.125 in 2023, een toename van zo’n 10 procent. Dat is grotendeels toe te schrijven aan de introductie van twee nieuwe cursussen begin april.

LEMG-cursus van het CBR

De eerste is de korte LEMG-cursus over gedrag en verkeer, waardoor het aantal automobilisten dat zich moest melden vanwege slecht rijgedrag (lees: meer dan 50 tot 60 km/h te hard rijden) hard steeg.

In 2022 werden 1964 automobilisten vanwege hun gedrag aangemeld bij het CBR. Dat is in 2023 naar maar liefst 5528 gestegen. Precies 2275 daarvan moesten de LEMG-cursus volgen.

Cursus over drugs en verkeer

Verder kwam er ook een EMD-cursus bij, over drugs en verkeer. Die geldt voor mensen die voor het eerst worden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Na twee keer binnen twee jaar volgt een onderzoek.

Automatisering meldingen

Volgens het CBR verloopt de samenwerking met de politie steeds soepeler. Er wordt gewerkt aan het automatiseren van de meldingen die de politie aan het CBR doorgeeft.

Die automatisering moet de administratieve lasten voor agenten verlichten en daarmee de drempel om mensen door te verwijzen naar het CBR helpen te verlichten.

Directeur Alexander Pechtold

CBR-directeur Alexander Pechtold noemt het erg zorgwekkend dat nog steeds veel mensen onder invloed achter het stuur stappen en dat ook het rijgedrag van automobilisten te wensen overlaat.