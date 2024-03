Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Houd op met vernielen van je Cybertruck!’, zegt Tesla tegen kopers

Wes Morill, ingenieur bij Tesla, heeft Cybertruck-rijders opgeroepen om alstublieft te stoppen met het vernielen van hun eigen pick-ups. Tja, eigen schuld, dikke bult, Tesla!

Terug naar de introductie van de Tesla Cybertruck in 2019, toen ontwerper Franz von Holzhausen een bal van metaal tegen de ‘gepantserde’ zijruit van de auto gooide. De ruit brak.

Cybertruck met kogelgaten

Jaren later liet Tesla een prototype rondrijden met kogelgaten erin, als ‘bewijs’ dat het model een salvo uit een Tommygun kon weerstaan. En dan nu klagen over klanten die hun truck vernielen…

Nadoen op Youtube

Want natuurlijk gaan Cybertruck-rijders de stomme geintjes van Tesla zelf nadoen. Er zijn Youtubers die met (semi-)automatische vuurwapens op de pick-up hebben geschoten (hij blijkt niet kogelvrij te zijn).

Verder zijn er mensen die een stalen bal tegen de ruit hebben gegooid, die geprobeerd hebben om deuken in het plaatwerk te schoppen én die het koetswerk met een hamer te lijf zijn gegaan.

Laat de pick-up met rust

Tesla-ingenieur Wes Morrill roept nu op Twitter op om de Cybertruck verder met rust te laten. “We hebben nu wel bewezen dat hij stevig is. Misschien dat-ie nu gewoon vrijelijk mag rondrijden?”

Bizarre claims van Tesla

Tesla heeft dit alles natuurlijk gewoon over zichzelf afgeroepen, met z’n bizarre (en gevaarlijke) claims dat de Cybertruck kogelvrij zou zijn en ‘apocalypse-proof’.

Problemen Cybertruck

Nou blijkt het gevaarte zeker niet onverwoestbaar te zijn, trouwens. Er is gebleken dat de wieldoppen van de Cybertruck de banden vernielen, dat er problemen zijn met de software en dat de koets ‘roest’.

We schrijven dat met opzet tussen haakjes, want echt roesten doet de auto niet. Er zou simpelweg sprake zijn van oppervlakteverontreiniging, die er eenvoudig af te wassen is.