Deze ruime sedan koop je nu als occasion voor weinig

Grotere middenklasse sedans zijn ‘uit’! Nuchter beschouwd is dat totale onzin. Niet iedereen wil ‘hoog zitten’ en heeft ook geen achterklep en zo nodig. Kies voor een fijne sedan, met veel comfort. Juist omdat ze niet meer gewild zijn, koop je voor tien mille een heerlijke occasion!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Ford Mondeo! niets? Bekijk dan de occasion van donderdag of zaterdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 10.000 euro.

Ford Mondeo (2007 – 2015)

De Mondeo is een heerlijke auto in het gebruik. Hij is stevig geveerd, maar mooi comfortabel. Er zitten uitstekende voorstoelen in en hij is best stil, dus het is een heel fijne auto op lange ritten. Achterin is de Mondeo ook lekker ruim, vier volwassenen, dat gaat ook prima op die langere rit. Die kunnen ook wat meenemen, want er is 540 liter bagageruimte beschikbaar.

De 1,6 liter ‘EcoBoost’ motor is mooi soepel en sterk genoeg (88 kW/120 pk). Hij brengt het tot een verbruik van 1 op 11 á 12. Het occasionaanbod dunt hard uit, maar bij een autobedrijf in Lelystad vinden we een zilvergrijze ‘Titanium’ (2011, 73.000 km) met een heel rijke uitrusting, voor 9.449 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Een kapot startrelais verhindert wel eens dat de Mondeo kàn starten. Daar moet gewoon een andere in. Niet starten is ook het gevolg van een losse massakabel tussen motor en carrosserie, die moet alleen even vastgezet worden.

Mondeo’s met ‘Keyless-Go’ kennen extra elektronische problemen, onder meer door vocht in de sleutel, maar een reset kan ook nodig zijn. De elektrische ontgrendeling van de tankklep werkt wel eens niet, maar daarvoor bestaat een simpele noodoplossing.