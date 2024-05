Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijtest Cupra Tavascan: is de EV zo sportief als beloofd?

Vijf jaar nadat de wereld met hem kennismaakte als conceptcar, gaan we nu eindelijk rijden met de Cupra Tavascan. En het goede nieuws is dat het design van dit productiemodel dicht bij dat van het studiemodel is gebleven.

Het nieuwe topmodel van Cupra en de tweede volledig elektrische auto naast de Born. En Cupra is na vijf jaar nog steeds het nieuwe merk van de Volkswagengroep dat voortborduurt op de Cupra-reputatie die eerder was opgebouwd rondom sportieve Seat-modellen met dezelfde naam. De marketeers profileren Cupra als hip and happening en spreken liever van een tribe dan van een merk. En de Tavascan moet de absolute heldenauto van die stam zijn.

De Cupra Tavascan een heldenauto

Dat is natuurlijk persoonlijk, maar wij gebruiken de term heldenauto zelden en zeker niet voor een relatief gewone SUV-coupé. Want dat lijkt de Tavascan met alle respect.

Het is een lid van de grote Volkswagen-familie en je kunt hem ergens plaatsen tussen de ID.4 en de Skoda Enyaq. Daarmee deelt hij onder andere het MEB-platform en veel van zijn techniek.

Sportief

Ja, dat belooft Cupra zeker maar als we naar de nog jonge merkhistorie kijken dan herinneren we ons die claim ook nog van het eerste elektrische model, de Born. Die hebben we uitgebreid getest en onze conclusie was toen dat hij een iets maar niet veel sportiever was dan zijn broertje ID.3. De Born VZ die men nu ook introduceert, belooft qua sportiviteit meer. Van de Tavascan gelijk vanaf de start zo’n extra sportieve VZ-variant.

Cupra Tavascan VZ

Voor veloz, snelheid in het Spaans. En de Tavascan heeft daarom niet een maar twee motoren die gezamenlijk goed zijn voor 340 pk/545 Nm. De 4,64 meter lange en bijna 1,60 meter hoge top Cupra die 2.273 kg weegt, haalt er een topsnelheid van 180 km/h mee en sprint in vijf en halve tel naar 100 km/h. De ‘gewone’ Tavascan is de Endurance en die heeft een 286 pk motor die de achteras aandrijft.

Deze versie van de Cupra Tavascan is iets lichter maar heeft dezelfde topsnelheid maar een sprinttijd van 6,8 seconden. Een modern onderstel met McPhersons voor en een multilink constructie belooft met adaptieve dempers en stabilisatorstangen voor bovengemiddelde sportiviteit.

Elektrische prestaties

De Tavascan haalt zijn energie uit een accu met een nettocapaciteit van 77 kWh. De VZ zou daar 522 km mee moeten halen, de Endurance komt als duurloper 568 km ver. Qua laden presteert de Tavascan niet meer dan redelijk, DC laden zou hij moeten kunnen met 135 kW, AC laden kan met 11 kW.

Is de Cupra Tavascan praktisch?

Jazeker, achterin heb je iets minder hoofdruimte dan in een normale SUV maar nog wel voldoende. Het bagageruim meet 540 liter en dat is ook een redelijke inhoud. De cabine van de auto geeft vooral een luxe en sportieve ervaring door de behoorlijk hoge bouwkwaliteit en gebruikte materialen. Zeker door de grote middenconsole, waarop de centrale display troont, is het interieurdesign nogal een statement.