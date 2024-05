Deel dit: Share App Mail Tweet

Manhart maakt M8 die BMW nooit wilde maken, al missen we iets

De E31-generatie van de 8-serie behoort ongetwijfeld tot de mooiste BMW’s ooit gemaakt, maar een bruut M-topmodel volgde er nooit. Tuner Manhart doet nu wat BMW nooit gedaan heeft.

De BMW 8-serie E31 kwam in 1990 op de markt en is in totaal 9 jaar in productie geweest. De leukste uitvoering, de 850CSi, kreeg de S70-motor onder de kap. Dat is een 5,6-liter V12 die goed is voor 381 pk en 550 Nm aan koppel.

BMW ‘M8’

BMW M was van plan om een M-model te maken van de 8-serie en er werd zelfs een prototype gebouwd. Deze had een 6,0-liter V12 onder de motorkap. Dat is overigens niet dezelfde motor als die in de McLaren F1, maar hij heeft er wel kenmerken van.

Het project bleek al snel te duur te worden en een M8 bleef uit. Liefhebbers moesten het dus doen met de 850CSi, overigens is dat ook geen straf. In onderstaande video rijdt redacteur Peter Hilhorst in de 90’s-held.

Voor wie de BMW 850CSi niet genoeg is, biedt Manhart nu de een E31 M8 aan. Al betekent dat niet wat je waarschijnlijk denkt.

We missen vier cilinders

In de neus ligt geen twaalfcilinder met een slagvolume van 6,0 liter. Nee, het motorblok van een E39 M5 is voorin de youngtimer gelegd. Dit is de S62B50-motor, de 4,9-liter V8. De krachtbron levert 420 pk. Het vermogen wordt middels een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten naar een differentieel tussen de achterwielen gestuurd.

Het interieur van de BMW ‘M8’ is opnieuw bekleed en ziet er weer perfect uit. De wielen zijn vervangen voor een set van Manhart zelf en zijn 20 inch groot. Verder is er nog een nieuw uitlaatsysteem geplaatst en beschikt hij nu over Bilstein B6-schokdempers.

Zoals altijd bij Manhart, zijn de onderdelen los te bestellen. Wat deze BMW ‘M8’ kost, is onduidelijk.