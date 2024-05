Deel dit: Share App Mail Tweet

De goedkope Renault 5 wil je niet, deze uitvoering is wel een optie

Renault maakt de Nederlandse prijs van de 5 bekend. In eerste instantie lijkt de elektrische auto spotgoedkoop. Als je beter kijkt, zie je dat je de betaalbaarste versie niet moet hebben.

Er zijn nog niet veel betaalbare elektrische auto’s. Toch vonden we al vier modellen die je voor minder dan 30.000 euro koopt.

De goedkoopste Renault 5

De nieuwe Renault 5 kost nog veel minder dan 30.000 euro. Althans, de instapper. In Nederland heeft de goedkoopste uitvoering een prijs van 24.990 euro. Maar wat krijg je voor dat geld?

Een 40 kWh-accupakket waarmee je 300 kilometer kan rijden, een 95 pk sterke elektromotor en bovenal een leuk design. De goedkoopste Renault 5 lijkt in eerste instantie een goed aanbod. In onderstaande video vertellen we je alles van het ontwerp van deze 5.

Prima voor het geld, toch? Ja, maar er ontbreekt iets belangrijks bij deze goedkoopste Renault 5. Voor net geen 25 mille krijg je namelijk een versie die niet kan snelladen. Dit betekent dat hij dus enkel met 11 kW op te laden is. Kortom, alleen bruikbaar als je nooit meer dan de maximale actieradius rijdt. Deze versie was aanvankelijk bedoeld om in te zetten als deelauto.

Dit is de betere optie

Renault laat aan Autovisie weten dat er ook een 40 kWh-Renault 5 komt die wel kan snelladen (tot 80 kW) en beschikt over een 120 pk elektromotor. Kortom, een bruikbare EV – ook als je een keer verder moet rijden. Hoeveel deze kost, is nog onbekend. De goedkoopste uitvoeringen komen pas begin volgend jaar op de markt.

Als je een grotere accu wil, dan ben je minimaal 7.000 euro meer kwijt dan de goedkoopste. Die heeft het grotere 52 kWh-accupakket en 150 pk. Deze versie is er nu in twee uitvoeringen.