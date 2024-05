Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de gemiddelde apk voor jouw auto

Auto’s gaan in Nederland gemiddeld genomen steeds langer mee en dat betekent dat er vaker langs het keuringsstation gegaan moet worden voor een apk. Maar hoeveel kost dit eigenlijk?

apk staat voor algemene periodieke keuring. Nieuwe auto’s moeten voor het eerst na vier jaar naar de keurmeester gebracht worden. Tenminste, als je benzine of op elektriciteit rijdt. Diesel- en lpg-auto’s hebben hun eerste keurmoment al na drie jaar.

Wanneer een apk?

Heb je jouw auto voor het eerst apk gekeurd, dan is deze twee jaar geldig. Pas als een auto acht jaar oud is, moet hij ieder jaar gecontroleerd worden – ongeacht het soort aandrijflijn. Het keurmoment kun je als het goed is niet vergeten. De RDW stuur je een brief als de auto gekeurd moet worden. Dit komt dus steeds vaker voor omdat auto’s in Nederland langer meegaan.

Uitzonderingen Auto’s van 30 jaar of ouder hoeven nog maar eens per twee jaar gekeurd te worden. Heb je een oldtimer van 50 jaar of ouder? Deze hoeft helemaal niet meer een apk te hebben.

Vanaf twee maanden voor het keurmoment kun je jouw auto al keuren zonder dat er maanden ‘verloren gaan’. Wordt je op auto 18 april met een nog twee maanden geldige apk gekeurd (dus geldig tot 18 juni), dan is de volgende apk weer geldig tot en met 18 juni het volgende jaar.

Hoeveel kost een apk?

De keuring kost veelal niet veel geld. Het verschilt per garage wat de algemene periodieke keuring exact kost, maar doorgaans liggen de bedragen volgens de ANWB tussen 19 en 63 euro. Veelal wordt de keuring gecombineerd met onderhoud, dit kan wat kosten besparen.

Grootste afkeurpunten

De grootste kosten die bij een apk komen kijken, zijn zaken waardoor de auto niet goedgekeurd kan worden. Wil je goed voorbereid aankomen bij de garage? Zorg dan dat je deze grootste afkeurpunten controleert.