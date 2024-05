Deel dit: Share App Mail Tweet

Jij doet steeds langer met een auto, zo houd je hem in topconditie

Volgens een onderzoek van Auto Recycling Nederland (ARN) was het aantal sloopauto’s vorig jaar erg laag. De gemiddelde Nederlander doet dus veel langer met zijn of haar auto.

Uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) blijkt dat de gemiddelde leeftijd van een Nederlandse auto in 2022 11,7 jaar was. Veel ouder dan in onze buurlanden. Zo is de gemiddelde leeftijd van een auto in België 9,8 jaar en in Duitsland 10 jaar.

Tips om je auto in topconditie te houden

Jij doet dus steeds langer met je auto. In 2020 werden er net geen 226.000 sloopauto’s aangeboden. In 2022 was dit aantal nog maar 176.887. Als je om wat voor reden dan ook zo lang mogelijk met jouw oudere auto wil doen, hoe houd je hem in topconditie?

1. Onderhoud van je auto

Ieder voertuig heeft onderhoud nodig. Onderhoud is dan een van de belangrijkste punten om je bolide in topconditie te houden. Sommige auto’s hebben vaker onderhoud nodig dan andere, houd je dus in ieder geval aan het voorgeschreven onderhoudsinterval.

Bij sommige specifieke modellen of uitvoeringen moet je vaker onderhoud uitvoeren dan de fabrikant opgeeft om de levensduur van de auto te verlengen. Zo gaan bij sommige motoren de distributieriemen minder lang mee dan gedacht en schrijven sommige fabrikanten voor dat een distributieketting of versnellingsbakolie levenslang meegaat. In veel gevallen blijkt dit uiteindelijk niet zo te zijn. Belangrijk is dat je niet bespaard op onderhoud. Goed onderhouden techniek gaat nou eenmaal langer mee.

2. Vloeistoffen checken

Het is belangrijk om regelmatig de vloeistoffen te controleren. Zo voorkom je schade en dat je stil komt te staan met je auto.

Peil elke maand de motorolie en controleer direct de remvloeistof, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof.

3. Controleer de banden en eventuele lekkages

Als je de vloeistoffen naloopt, check direct even of je ergens lekkage ziet. Loop ook de banden even na. Zit er nog genoeg profiel op? Deze profieldiepte is vereist.

4. Was je auto

Het wassen van je bolide is niet alleen belangrijk om goed voor de dag te komen, maar kan ook reparaties voorkomen. Haal met de hogedrukspuit bijvoorbeeld vuil weg aan de binnenkant van de wielkasten, om zo roestvorming te voorkomen.

Als de mogelijkheid er is, kan het binnen parkeren van de auto ervoor zorgen dat hij minder snel gaat roesten. Al zijn hedendaagse auto’s over het algemeen goed tegen roest beschermd.

5. Rijstijl en gebruik

Naast onderhoud en controle, heeft ook je rijgedrag invloed op de levensduur. Zo is het belangrijk om je motor/versnellingsbak eerst warm te rijden voor je flink gas gaat geven.

Probeer daarbij te reageren op het verkeer en de auto niet onnodig veel te belasten. Ook zijn veel korte stukjes minder goed voor je auto. Wees ook alert op lampjes en geluiden. Lees hier bij welke lampjes je kan stoppen en doorrijden.

6. Elektrische auto

Rijd je elektrisch, dan is het belangrijk dat je voor de levensduur van je accu het percentage tussen de 20 en 80 procent houdt. Ook is belangrijk dat je zo min mogelijk gebruik maakt van snelladers.

Rijd je een EV of hybride? Dan moet je eens in de zoveel tijd stevig remmen. Veel elektrische auto’s en hybrides gebruiken de remmen nooit, maar vertragen middels de elektromotor. Hierdoor kunnen de remmen op termijn niet meer na behoren werken.

7. Benzine

Tank de juiste benzine. E5 is altijd beter dan E10, al zal het bij sommige auto’s op lange termijn weinig uitmaken. We zochten eerder uit en welke gevallen je beter E5 dan E10 kan tanken.

8. Weet met wat je op weg bent

Belangrijk is dat je voor de aankoop van een auto je verdiept in de techniek. Zo kan je eventuele problemen snel herkennen en weet je waar je bij aankoop op moet letten. Sommige techniek vereist zelfs een bijzondere rijstijl, zoals wankelmotoren.

Wil je alles weten van jouw (toekomstige) auto? Lees dan de koopwijzers van Autovisie.