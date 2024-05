Deel dit: Share App Mail Tweet

Pinksterweekend: 3 dagen lang auto-evenementen, hier zijn we zelf

Het is bijna Pinksterweekend. Dit betekent niet alleen dat je een dag extra vrij hebt, maar ook dat er veel auto-evenementen worden georganiseerd. Wij lichten de bekendste uit.

Door heen Nederland zijn er aankomend weekend evenementen en toertochten. In dit artikel gaan we enkel in op de Nederlandse evenementen.

Auto-evenementen Pinksterweekend

Wil je alle dagen op pad zijn? Dan kan je naar al deze drie evenementen.

1. Japfest (20 mei)

Zelf zijn we dit jaar ook op pad met het Pinksterweekend. Met onze Nissan Skyline gaan we naar een van de bekendste auto-evenementen: Japfest.

Japfest vindt ook dit jaar weer plaats op het TT Circuit van Assen. Je gaat er natuurlijk enkel Japanse auto’s spotten. Kan je er niet bij zijn? Wij maken een video zodat je toch de hoogtepunten kunt zien.

2. Supercar Madness/ Auto Madness (19 mei)

Ook voor Supercar Madness moet je naar Assen. Echter, dit auto-evenement vindt een dag eerder plaats. Tijdens Supercar Madness zijn er de allerlei supercars te zien. Tegelijkertijd wordt op hetzelfde terrein Auto Madness georganiseerd. Hier staan ook niet-supercars

3. Collecting Cars Coffee Run (18 mei)

Op het Eiland van Maurik wordt zaterdag 18 mei Collecting Cars Coffee Run georganiseerd. Het is niet een auto-evenement voor een soort auto. Van Alfa Romeo Giulia’s tot SLR McLarens, van alles is er aanwezig.