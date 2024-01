PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Ooit op Viva Italia!, Supercar Madness of Japfest geweest? Dan heeft u zich in de achtertuin begeven van Ronald van den Broek (56), die al 27 jaar met succes auto-evenementen organiseert en daarbij gek genoeg een handje geholpen werd door The Fast and The Furious.