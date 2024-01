Deel dit: Share App Mail Tweet

Zien: Ford Model A uit 1929 gaat viral na capriolen in de sneeuw

Waar veel oldtimers staan te blinken in de garage van een verzamelaar, wordt deze Ford Model A uit 1929 juist flink op zijn staart getrapt. In de viral video zie je hoe het oudje al driftend door de sneeuw banjert.

Het is een beetje hoe we ons een vooroorlogse versie van The Fast & The Furious-film voorstellen. Zwartwit, Charlie Chaplin in plaats van Paul Walker en stunten met auto’s uit die tijd.

Driften met een Ford Model A uit 1929

Een deel van deze vreemde fantasie is uitgekomen, dankzij de Amerikaan Jason Beadle. Al meer dan een jaar lang rijdt hij dagelijks in zijn Ford Model A uit 1929, dus ook in de winter. Sterker nog, nu de straten gedrapeerd zijn in een dikke laag sneeuw, kan hij het niet laten om de achterwielaandrijver in de rondte te gooien. Beadle is duidelijk niet iemand die zijn oldtimer in onberispelijke staat wil houden.

“Voor een bijna 100 jaar oude auto, stuurt hij verrassend goed in de sneeuw”, schrijft Beadle. De beelden ervan gaan nu viral. Hoewel de Ford Model A-eigenaar slechts een handje vol abonnees heeft, is zijn video in twee weken al ruim 450.000 keer bekeken.

Positieve reacties

Autoliefhebbers reageren enthousiast. “Het doet me deugd dat dit soort auto’s nog steeds rondrijden”, schrijft iemand onder de video. “Voor m’n gevoel wordt deze Ford Model A beter gebruikt dan veel moderne supercars van saaie rijkelui en dat is fantastisch”, schrijft een ander.

De eigenaar gaat erop in en zegt: “Ik rijd er elke dag een paar kilometer mee naar mijn werk. Soms rijd ik ook langere stukken en het gaat eigenlijk altijd probleemloos.”

Opvolger van de T-Ford

Dat is knap voor een auto die bijna een eeuw geleden is gebouwd. Tussen 1927 en 1931 rolden bijna 5 miljoen exemplaren van de band. De Ford Model A diende als opvolger van de Model T, die je overigens verrassend goedkoop oppikt als occasion.