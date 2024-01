Dit kost de BYD Seal U in Nederland

Deel dit: Share App Mail Tweet

Afgelopen zomer lieten we voor het eerst de Seal U zien, een nieuwe SUV van BYD. Inmiddels maakt het merk de prijzen van het model betekent.

De Seal U is niet zoals zijn naam doet vermoeden het van Utility-broertje van de Seal. De auto staat op een geheel anders platform en wordt in China verkocht onder de naam Song.

De BYD Seal U

In Azië wordt die Song ook als hybride verkocht. In Nederland kan je de Seal U enkel met elektrische aandrijflijn krijgen. Keuze is er uit een 71,8 of 87 kWh accupakket. Hiermee kom je 420 of 500 kilometer ver. Opladen kan met 11 kW aan de openbare laadpaal. Het grote accupakket kan 140 kW snelladen en het kleinere accupakket 115 kW.

Het batterijpakket van de BYD Seal U is altijd gekoppeld aan een 217 pk elektromotor waarmee je van 0 naar 100 kilometer per uur sprint in 9,3 seconden. Het gewicht van het topmodel is 2.247 kilogram en de instapper weegt 2.120 kilogram.

De Seal U heeft in Nederland een prijskaartje van minimaal 42.990 euro, exact 1.000 euro meer dan de Tesla Model Y. De versie met het grotere accupakket kost minimaal 45.990 euro.

Rijtest

Nog voor de BYD Seal U een prijskaartje had, reden we al met het model in China. In onderstaande video vertellen we je alles over de auto.