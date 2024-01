Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen-ontwerper deelt nieuwe SUV op basis van Amarok

Overlanding is een hype in autoland. Volkswagen speelt daarop in met deze nieuwe SUV. Albert Kirzinger, hoofdontwerper bij Volkswagen Commercial Vehicles, deelt beelden ervan op zijn LinkedIn-pagina.

“We onderzoeken ontwerpideeën voor de Amarok pick-up”, schrijft Kirzinger erbij. “Hier is een voorproefje met een rendering van een volledig gesloten laadbed. Klaar voor ruige avonturen!”

Wel of niet op basis van de Amarok?

Deze SUV is dus gebaseerd op de Volkswagen Amarok, waar een gesloten laadbak op geplaatst is. Dat zie je er echter niet aan af. Je ziet immers geen naden die verklappen dat het gaat om een huif gaat.

Maar goed, het gaat dan ook slechts om een render, en onooglijke naden kunnen daarbij zijn weggepoetst. Daarnaast zijn op de Volkswagen geen hendels meer te vinden in de achterdeuren en ook de lichtunits en bumpers zijn iets anders vormgegeven. Desondanks staat er wel groot Amarok uitgespeld op de motorkap.

Volkswagen-variant van de Ford Everest

De Volkswagen oogt op de tekening dus meer als een SUV, dan als een Amarok met gesloten laadbed. Het zou dan ook logischer zijn als de offroader zou verschijnen als Volkswagen-versie van de Ford Everest. Dit is een SUV-variant van de Ford Ranger, waar de Amarok op gebaseerd is.

Dat Albert Kirzinger beelden van de SUV deelt, betekent zeker niet dat de auto er ook zal komen. Integendeel zelfs, zouden er daadwerkelijk plannen zijn om deze Volkswagen in productie te brengen, dan zou het merk hem niet op deze manier onthullen.

Pick-up biedt meer waarde aan klanten dan SUV

Dat neemt niet weg dat er binnen de Volkswagen-muren af en toe gefantaseerd wordt over een SUV-versie van de Amarok. “Het is altijd een idee om ook een robuuste SUV op basis van de pick-up op te zetten”, stelde Lars Krause van Volkswagen Commercial Vehicles in 2022. “Maar we denken dat de opzet van de pick-up op dit moment de beste waarde aan onze klanten biedt.”

Jammer, want SUV’s zijn populair en zeker voor deze uitgedoste offroader lopen wij warm. Met zijn dakrek, ruige terreinbanden en hoge luchtinlaat zou deze Volkswagen een geschikte overlander kunnen zijn. In de Verenigde Staten, waar deze manier van autokamperen erg populair is, wordt daarvoor veelal de Jeep Wrangler en Ford Bronco gebruikt.

Volkswagen-SUV als overlander

Hoewel deze Volkswagen-render niet zou misstaan in dat rijtje, is de kans klein dat je hem ooit door de woestijn van Utah zal zien banjeren. Niet alleen omdat er geen tekenen zijn dat deze render ooit werkelijkheid wordt, maar ook omdat de Amarok (als wél bestaande pick-up-variant) niet leverbaar is in de Verenigde Staten.

