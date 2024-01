Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom het Tesla Vehicle Safety Report misleidend is

Tesla beweert ‘de veiligste auto’s ter wereld’ te bouwen en publiceert als bewijs ieder kwartaal het Tesla Vehicle Safety Report. Uit dat rapport kun je echter vrijwel niks opmaken!

Tesla hangt zijn Vehicle Safety Report op aan Miles Driven Per One Accident. Met andere woorden: om de hoeveel mijl is een gemiddelde auto betrokken bij een ongeval?

Tesla Vehicle Safety Report

Bij een gemiddelde Amerikaanse auto zit er 670.000 mijl tussen aanrijdingen, zo lezen we in het recentste Vehicle Safety Report. Dat getal is afkomstig van de Amerikaanse RDW, de NHTSA.

Tesla geeft voor zijn eigen auto’s twee verschillende cijfers op: 1 miljoen mijl (Autopilot uit) en 5,4 miljoen mijl (Autopilot aan). Het merk roept op basis daarvan dat Tesla’s tien keer veiliger zijn dan andere auto’s.

Conclusie slaat nergens op

Over die conclusie kunnen we kort zijn: die slaat echt helemaal nergens op!

Waarom? Omdat het periodieke Tesla Vehicle Safety Report (mogelijk met opzet) zo beperkt en zo vaag is gehouden, dat het onmogelijk is om er een conclusie aan te verbinden.

Alleen als airbag afgaat

Ten eerste: Tesla registreert alleen incidenten waarbij de airbag is afgegaan, dus dat zijn met name de wat ernstigere aanrijdingen. Doet de NHTSA dat ook? Bij Tesla zul je het niet te weten komen, dus zoeken we het zelf maar op.

Volgens de NHTSA is een ongeval: ‘an unintended event resulting in injury or damage, involving one or more motor vehicles on a highway that is publicly maintained and open to the public for vehicular travel.’

Geen woord over airbags, dus worden in de dataset van de NHTSA (waarschijnlijk) veel meer incidenten opgenomen dan in die van Tesla. En dat komt Tesla natuurlijk prima uit.

Oneerlijke vergelijking leeftijd

Ten tweede: Tesla maakt een oneerlijke vergelijking tussen zijn eigen modellen (die relatief jong zijn en vol semi-actieve veiligheidssystemen zitten) en de gemiddelde Amerikaanse auto (die 12,5 jaar oud is).

Autopilot vooral op snelweg

Ten derde: het controversiële Tesla Autopilot, een verzameling semi-autonome Level 2-rijassistenten, wordt met name gebruikt op de snelweg, waar de kans op een ongeval sowieso al lager is.

De NHTSA splitst zijn ongevaldata niet uit naar de stad, op binnenwegen en op de snelweg, dus is de vergelijking met de Tesla Autopilot-statistieken erg scheef.