Deel dit: Share App Mail Tweet

In de jaarcijfers van Tesla bestaan de Model S en Model X niet meer

Tesla heeft in het afgelopen jaar een recordaantal auto’s geproduceerd en afgeleverd. Welke auto’s dat zijn? De Model 3 en Y, uiteraard, en dan heeft Tesla het verder over “andere modellen”.

Dat de Cybertruck niet wordt genoemd, begrijpen we. Daarvan zijn in 2023 hooguit tien stuks gebouwd. Dat Tesla de Model S en X niet bij naam noemt, is minder logisch, wat ons betreft.

Model S en X irrelevant?

Hoewel, misschien zegt het iets over de irrelevantie van beide modellen voor Tesla. Want ze maken nog maar 3,8 procent van de jaarproductie uit.

In 2023 bouwde Tesla 1.775.159 Model 3’s en Model Y’s. De Model S en Model X zitten op slechts 70.826. En dat brengt de totale productie op het recordaantal van 1.845.945.

Grootste EV-fabrikant

Is Tesla daarmee de grootste fabrikant van EV’s ter wereld? Jazeker, maar er wordt aan zijn stoelpoten gezaagd. Want in het vierde kwartaal van 2023 was het Chinese BYD voor de eerste keer groter.

Tesla kwam in oktober, november en december tot 494.989 auto’s. BYD zat in diezelfde periode boven de 525.000. Over het hele jaar gezien, is BYD nog wel ‘kleiner’, met 1,6 miljoen elektrische auto’s.

Wanneer nieuwe Tesla?

Dat Tesla inmiddels zo afhankelijk is geworden van de Model 3 en Model Y is ook een risico, zeker nu de rest van de autowereld in een rap tempo met de ene na de andere EV komt.

De Model S is in de basis twaalf jaar oud, de Model X negen jaar. Misschien tovert Elon Musk in 2023 een nieuw (compact?) model uit de hoge hoed, maar of die dan snel op de markt komt, is bij Tesla altijd de vraag.