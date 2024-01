Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste elektrische Volkswagen uitgesteld om versoepelingen emissienorm

Volkswagen stelt de komst van de ID.2 uit. De goedkoopste elektrische van het merk laat op zich wachten door de versoepeling van emissienorm Euro 7.

De versoepeling van Euro 7 is overigens nog niet zeker. Het Europees Parlement heeft in ieder geval al voor een versoepeling van de uitstootnorm gestemd.

De versoepeling heeft direct invloed op de strategie van Volkswagen. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport wordt de goedkoopste elektrische Volkswagen uitgesteld.

De Volkswagen ID.2 werd afgelopen maart voor het eerst aan ons voorgesteld. De B-segmenter moet elektrisch rijden bereikbaar maken voor een groot publiek. Een prijskaartje van minder dan 25.000 euro werd zelfs genoemd door de fabrikant. Hier krijg je dan 450 kilometer aan actieradius voor terug.

Versoepeling Euro 7-emissienorm

Hoewel dat niet duur is voor een elektrische auto, is de productie van een brandstofauto vooralsnog goedkoper. Nu de emissienorm naar verwachting wat soepeler wordt, is er minder haast bij Volkswagen om een goedkope EV op de markt te brengen.

Volgens het Duitse medium zal de massaproductie van de goedkoopste elektrische Volkswagen uitgesteld worden naar 2026. Dit was oorspronkelijk 2025. Geen jarenlange uitstel dus. Toch geeft een versoepeling van de Euro 7-norm fabrikanten wat extra ruimte in de transitie naar elektrisch rijden. Het tempo ligt immers veel te hoog.

Of de Euro 7-norm ook daadwerkelijk versoepeld gaat worden, is nog de vraag. Er moet in Europa nog door verschillende commissies en raden gestemd worden. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom auto’s en de Euro 7-norm. Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.