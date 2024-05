Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Opel is een van de goedkoopste elektrische auto’s

Opel heeft de prijs van de nieuwe Frontera bekend gemaakt. De Duitser is scherp geprijsd en behoort zelfs tot de goedkoopste elektrische auto’s van het moment.

De SUV is te krijgen als hybride, maar ook als volledig elektrische auto. Standaard is het een vijfzitter, maar hij zal later ook als zevenzitter verschijnen.

Prijs Opel Frontera Hyrbid

De Opel Frontera kent verschillende aandrijflijnen. De goedkoopste variant is de mild-hybrid met 100 pk sterke 1,2-liter turbomotor en kost minimaal 29.499 euro. Voor degenen die naar meer vermogen verlangen is er ook een mild-hybrid met 136 pk.

Opel Frontera Electric behoort tot goedkoopste EV’s

Interessanter is de elektrische variant, die opvallend genoeg niet heel veel meer kost dan de hybride. De ruime B-segmenter (die zijn techniek deelt met deze Citroën ë-C3 Aircross) heeft een basisprijs van 30.990 euro. Standaard heeft de Opel Frontera Electric een actieradius van zo’n 300 kilometer. Met de Long Range-variant krik je het bereik op tot zo’n 400 kilometer.

Met dit prijskaartje behoort hij tot de goedkoopste elektrische auto’s van ons land. In dit artikel sommen wij de 5 goedkoopste EV’s op die je nu kunt kopen. De Opel Frontera zou de vijfde plaats moeten delen met een andere EV van het merk: de Corsa Electric.

Nieuwe variant van elektrische Corsa plots veel goedkoper

De elektrische Corsa heeft eigenlijk een basisprijs van zo’n 35 mille, maar recent kwamen de Duitsers met een nieuwe uitvoering genaamd YES, die niet alleen rijker aangekleed is dan de eerdere instapversie, maar ook ineens 4.000 euro minder kost. Daardoor koop je de Opel Corsa Electric nu net als de Frontera vanaf 30.990 euro.

Vermoedelijk voelde het merk zich hiertoe gedwongen, omdat de (straks 7-zits) Frontera anders stukken goedkoper zou zijn dan de elektrische Corsa, die (ondanks dat het beide B-segmenters zijn) een tik krapper is.