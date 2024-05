Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom is het vervangen van een distributieriem zo duur?

Als je auto een distributieriem, dus geen -ketting heeft, dan moet deze vervangen worden na een bepaalde periode of een flink aantal kilometers. Maar waarom is het vervangen van de distributieriem zo duur?

De kosten voor het vervangen van de riem bedragen al gauw 350-500 euro, afhankelijk van de auto. Maar de onderdelen zijn veelal te koop voor minder dan 100 euro. Waar gaat de rest van het geld heen?

Waarom een distributieriem vervangen duur is

Het vervangen van de distributieriem is dus niet duur door de onderdelen. Hoewel veelal ook de geleiderollen en de waterpomp worden meegenomen tijdens het vervangen van de riem, gaan de kosten niet echt zitten in het materiaal.

In onderstaande animatie zie je dat de riem (vaak) diep in de motor zit. Dit betekent dat een werknemer van een werkplaats er al gauw drie uur mee bezig is. Bij een gemiddelde Bovag-garage wordt zo’n 60 tot 80 euro per uur gerekend als werkplaatstarief. Bij een dealerbedrijf liggen de kosten per uur vaak hoger.

Geld besparen op de riem

Op enige manier besparen op het vervangen van je distributieriem is erg af te raden. Wordt de riem niet op tijd vervangen, dan is de kans dat hij knapt groter.

Als de distributieriem knapt, is je motor vergaand beschadigd. Kortom, houd je gewoon aan het onderhoudsinterval van je auto. Al geldt dat natuurlijk niet alleen voor de distributieriem.

⚙️ Hoelang gaat een distributieriem mee? Een riem gaat meestal rond de 100.000 kilometer of 5 jaar mee, afhankelijk van de auto.

Wil je echt wat geld besparen, vraag dan verschillende prijzen op bij garages. Let wel, kies altijd voor een goede garage, goedkoop is veelal duurkoop in geval van onderhoud bij auto’s.