Zo lang gaan banden mee en de vereiste profieldiepte voor apk

De ABS en ESC-systemen van je auto kunnen nog zo geavanceerd zijn, met slechte banden loop je een flink risico tijdens een stortbui. Daarom controleert een apk-meester het rubber onder je auto grondig tijdens de inspectie. Dat gaat overigens verder dan enkel de profieldiepte opmeten.

Ook het type band is van invloed op het rij- en remgedrag van je auto. De duurdere premiummerken bieden vaak (zowel tijdens natte als droge omstandigheden) beduidend betere prestaties. De ANWB test jaarlijks allerlei verschillende autobanden. De zomerbandentest van 2024 vind je hier. Daarbij wordt ook gekeken naar de verwachte levensuur van autobanden.

Hoelang gaan autobanden mee?

De levensduur van je banden is sterk afhankelijk van het type band, de stand van je wielen en je rijstijl. Een sportieve rijder die veel accelereert, hard remt en snelle bochten neemt, houdt minder profieldiepte over dan een defensieve bestuurder. Ook de bandenspanning en weersomstandigheden zijn van invloed. In de volle zon kan het rubber uitdrogen en kunnen droogtescheuren ontstaan, iets waar apk-meesters niet vrolijk van worden.

Nieuwe banden hebben meestal een profieldiepte tussen de 7 en 9 millimeter. De verwachte levensduur loopt ver uiteen: van zo’n 30.000 kilometer tot wel 70.000 kilometer. De ANWB rekent op zo’n 40.000 kilometer voordat je autobanden door slijtage aan vervanging toe zijn. Er geldt geen maximale leeftijd voor autobanden, maar over het algemeen wordt aangeraden niet op meer dan 10 jaar oude banden te rijden.

Minimale profieldiepte autobanden bij apk

De wet eist dat je autobanden minimaal 1,6 millimeter profieldiepte hebben. Minder profiel op je autobanden, dan wordt je auto afgekeurd. Banden zijn dan ook het grootste afkeurpunt bij de apk. Gelukkig kun je de staat en profieldiepte van je autobanden eenvoudig zelf controleren.

Heb je nog een paar millimeter meer, dan mag je doorrijden. Verstandig is het niet, omdat een band simpelweg niet meer veel water kan afvoeren. Over het algemeen wordt vanaf 2,5 millimeter aangeraden om nieuwe banden te monteren.

Andere eisen aan banden bij de apk

Een keurmeester controleert meer dan enkel de profieldiepte. Ook moet per as hetzelfde model band met dezelfde maat zijn gemonteerd. Voor en achter mogen je banden dus wel verschillen. Daarnaast wordt gecheckt of het maximaal draaggewicht van de autoband wel klopt, of de bandenspanning juist is en of er geen te diepe droogtescheuren zijn.