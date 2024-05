Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze oer-degelijke Japanse hatchback is een betaalbare occasion

Compacte vijfdeurs hatchbacks zijn enorm gewild. Sommige populaire merken zijn daardoor relatief te duur, dat stelde ik al vaker vast. Wie zich er een beetje in verdiept, koopt ook voor bijvoorbeeld tien mille een jongere en vaak ook kwalitatief gewoon betere auto.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Mazda 2 (2015 – 2020)

In tegenstelling tot veel andere merken, heeft Mazda om zuinig te zijn nooit gekozen voor kleine driecilinder motoren, maar voor meer volume, die juist scoort door zijn goede rendement. Mazda noemt dat ‘SkyActiv’. Zo’n motor zit ook in deze occasion, een 1,5 liter viercilinder. Die zorgt voor een hoog ‘motorcomfort’, met rust en souplesse en een gemiddeld verbruik rond 1 op 16.

De Mazda 2 is ook op de weg voldoende comfortabel, het dashboard vraagt wat gewenning en het interieur is niet het ruimste in deze klasse. Dat geldt ook voor de bagageruimte (280 liter). In het uiterlijk zit wel een paar aardige details. Bij een autobedrijf in Baarle-Nassau staat een spierwitte ‘TS’ (2015, 119.000 km) occasion voor 9.999 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Deze Mazda 2 is ook al zo’n auto waaraan zelden iets mankeert, hij staat gewoon voor de bekende, Japanse kwaliteit. Oké, één stom kleinigheidje komt wel eens voor en alleen bij de 1,5 liter motor. Er gaat dan iets fout in de aansturing van de dynamo… dus nièt in de dynamo zelf, maar die laadt dus niet.

Als het laadstroomlampje van de occasion brandt, kan er nog wel over korte afstand doorgereden worden, maar het blijft een simpele reparatie.