Plannen nieuw kabinet: goedkopere benzine en hogere maximumsnelheid

PVV, VVD, NSC en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet gepresenteerd met de naam ‘hoop, lef en trots’. Maar wat zijn de plannen voor autorijdend Nederland?

De komst van EV’s en de nodige belastingvoordelen, dure benzine, stijgende wegenbelasting en dalende maximumsnelheden. De afgelopen jaren is er voor autorijdend Nederland veel veranderd.

De plannen van het nieuwe kabinet

Ook nu gaat er weer het nodige gebeuren. De PVV stond immers voor goedkopere benzine en hogere maximumsnelheden. Wat is hiervan overgebleven?

Benzine

Het eerste punt, goedkopere benzine middels accijnsverlaging, is voor een groot deel niet doorgegaan. De accijnsverlaging die momenteel van kracht is, wordt wel verlengd tot 2025. Deze zou eigenlijk op 31 december 2024 aflopen. Dit betekent dus dat pas na 31 december 2024 de prijs van benzine met ongeveer 25 cent stijgt. Goedkoper zal de benzine de komende jaren dus niet worden.

Hogere maximumsnelheid

Een ander belangrijk punt van de PVV was een hoge maximumsnelheid. Geert Wilders zei de maximumsnelheid op de snelweg te willen verhogen tot 140 kilometer per uur. De PVV-leider heeft tijdens de onderhandelingen 10 kilometer per uur in moeten leveren. In het hoofdlijnenakkoord is te lezen: “De maximumsnelheid op de snelweg wordt – daar waar dat kan – verhoogd naar 130 kilometer per uur.”

Elektrisch rijden

Of de belastingvoordelen die nu voor elektrische auto’s gelden blijven bestaan, is nog niet helemaal duidelijk. “De elektrische rijder gaat eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden”, is te lezen in het akkoord. De SEPP-subsidie gaat per 2025 dan ook niet meer gelden voor EV’s. Toch lijkt het onlogisch dat de EV-rijder de volle pond wegenbelasting gaat betalen. “Verduurzaming van het wagenpark blijft gestimuleerd worden”, staat in hetzelfde document.

Snelwegen

Verder wordt de basiskwaliteit van onze wegen volgens het akkoord behouden en wordt er bij voldoende personeel, vergunningsruimte en middelen weer geïnvesteerd in snelwegen als de A1/A30 (Barneveld Oost) en A67 (Leenderheide – Geldrop). Deze projecten zijn momenteel gepauzeerd.