Deel dit: Share App Mail Tweet

Spotgoedkope vergeten cabrio is ideale eerste auto voor deze zomer

Een cabrio duur? Dat hoeft niet. Autovisie gaat op zoek naar een spotgoedkope cabriolet die je goed als eerste auto kan kopen. Zo rijd je er spotgoedkoop leuk bij deze zomer!

Eerder schreven we al over cabrio’s van 10.000 of 5.000 euro. Maar wat als je minder uit wil geven, veel minder?

Een spotgoedkope cabrio

Dan kom je bij deze spotgoedkope cabrio uit. Het is een Ford StreetKa. Een auto die in veel aankoopadviezen vergeten wordt, en dat is onterecht. De Ford StreetKa is wellicht niet een auto waar liefhebbers direct heel warm van worden, maar voor het geld zal de kleine cabrio je verrassen.

De occasion is getekend door Fords designstudio in Turijn genaamd Ghia, en niet Pininfarina zoals velen denken. Toch is er een link tussen het Pininfarina en de StreetKa. De cabrio werd namelijk bij de industriële tak van het bedrijf geproduceerd. Daarom hebben de instaplijsten het logo van het designhuis.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Onder de motorkap van de Ford StreetKa ligt een 1,6-liter viercilinder die goed is voor 95 pk en 135 Nm aan koppel. Niet heel veel, maar de cabrio weegt nog geen 1.100 kilogram. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de occasion in 12,1 seconden. De topsnelheid bedraagt 173 kilometer per uur.

Zo sportief als de SportKa is de StreetKa niet. De auto is minder hard afgeveerd en de overbrengingen zijn iets anders. De cabrio is meer gericht op rustig toeren.

De Ford StreetKa als occasion

Met het dak open van de zon genieten kan al voor heel weinig geld met deze cabrio. De goedkoopste Ford StreetKa kost op dit moment 1.244 euro. Voor de duurste ben je 7.899 euro kwijt. In totaal staan er 43 exemplaren te koop.

We vinden een origineel Nederlandse Ford StreetKa als occasion voor 2.750 euro. De auto ziet er op de foto’s nog prima uit en heeft een kilometerstand van 129.621. Lees je desondanks goed in voordat je een StreetKa koopt, er zijn namelijk een paar kleine gebreken om op te letten.