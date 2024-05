Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hatchback is een betrouwbare occasion voor weinig

Compacte vijfdeurs hatchbacks zijn enorm gewild. Sommige populaire merken zijn daardoor relatief te duur, dat stelde ik al vaker vast. Wie zich er een beetje in verdiept, koopt ook voor bijvoorbeeld tien mille een jongere en vaak ook kwalitatief gewoon betere auto.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 10.000 euro.

Kia Rio (2011 – 2017)

Voor deze prijs komen we uit bij de Rio die een aantal jaren eerder op de markt kwam dan de twee concurrenten. Uiterlijk is hij heel keurig, maar ook onopvallend. Tja, hoe belangrijk vind je dat? Het is namelijk wel een lekker comfortabele auto in dit formaat. Mede door de lange wielbasis is de ruimte in het interieur iets groter, vooral achterin en de bagageruimte (288 liter) is ook van normaal formaat.

Dit is typisch zo’n auto waarmee iedereen direct ‘overweg’ kan, waarbij de elektromechanische stuurbekrachtiging ook best fijn stuurt. Met de 1,2 liter motor rijdt de occasion gemiddeld 1 op 16. Bij de Kia-dealer in Utrecht staat een keurige zilvergrijze 1,2 ‘DynamicLine’ (2016, 103.000 km) voor 9.999 euro.

De Rio bewijst de kwaliteit waarmee Kia inmiddels een heel goede reputatie heeft opgebouwd. Er is maar één euveltje bekend dat bij een Rio wel eens voorkomt. Het lijkt vreselijk, want de auto is compleet ‘stroomdood’ en kàn dus ook niet starten. Oorzaak is heel simpel een breuk in de massakabel van de accu. Dat is vaak ter plekke op te lossen en bij de eerstvolgende grote beurt zet een goede garage er voor de zekerheid even een nieuwe kabel in.

Hier moet je op letten bij de occasion

