Plotse koerswijziging Ford: na 2030 toch niet enkel EV’s

Vanaf 2030 gaat Ford all electric in Europa, zo kondigde het merk een tijdje geleden trots aan. Dat is vijf jaar eerder dan de ban op nieuwe verbrandingsmotoren opgelegd door de Europese Unie. Nu blijkt die claim over een nabije EV-toekomst niet in beton te zijn gegoten.

Automotive News Europe quote namelijk de Duitse Martin Sander, algemeen directeur van Ford Europa: “Als er sterke vraag is, bijvoorbeeld voor plug-in hybrides, dan zullen we deze blijven aanbieden na 2030.”

EV-verkoop valt tegen

Vreemd is het niet dat Ford van zijn ambitieuze elektrische doelstelling afwijkt, de vraag naar elektrische auto’s valt namelijk een beetje tegen. Enkel met forse overheidsstimuleringen zijn EV’s te slijten. Valt die stimulans weg, dan keldert de vraag naar elektrische auto’s flink, zo zagen we eerder in Duitsland.

Ford heeft aantal iconische modellen al geroyeerd

Tegen die tijd zal er niet meer veel zijn om uit te kiezen, tenzij het merk oude legendes uit de kast trekt. Door de groene idealen moesten de Fiesta, S-Max en Mondeo het veld al ruimen.

Ook de Focus komt binnenkort aan zijn einde, zo zei Martin Sander eerder zeer stellig. Maar goed, wie weet komt Ford ook daar op terug nu blijkt dat de EV-verkoop niet denderend is.

Niet iedereen is het eens met ban op brandstofmotor 2035

Als EV-hater klinkt dit bericht hoopvol, maar maak je geen illusies. Vanaf 2035 is het gedaan met de verbrandingsmotor. Althans, met de brandstofmotor in nieuwe auto’s. Dat heeft de Europese Unie immers besloten.

Dat niet iedereen dit plan en de wijze waarop het wordt uitgevoerd steunt, bleek toen we in gesprek gingen met Sigrid de Vries, directeur-generaal van de ACEA. “Met de progressie die we nu zien, is dat niet realistisch”, vertelt ze.