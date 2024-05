Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij laadpalen in deze gemeentes laadt jouw elektrische auto straks minder snel

Laadpalenexploitant Park&Charge gaat 191 bestaande laadpalen in de provincie Utrecht en Gelderland vernieuwen. Het bedrijf kocht eerder de oude oplaadpunten. Na de vernieuwing laden elektrische auto’s soms minder snel op dan nu. In deze gemeentes gaat er wat veranderen.

Hoewel dit negatief klinkt, is het kunnen aanpassen van de laadsnelheden van laadpalen essentieel. Een klein deel van de auto’s in Nederland is elektrisch, maar nu al dreigen er problemen met het elektriciteitsnet. Die kunnen deels voorkomen worden door netbewust te laden.

Netbewuste laadpalen voor jouw elektrische auto

Netbewust laden betekent dat laadpalen minder stroom kunnen leveren als het elektriciteitsnet overbelast is. Het is dus positief voor iedereen in jouw gemeente, maar het kan zijn dat je elektrische auto minder snel laadt dan nu. Het is niet mogelijk dat het opladen volledig stopt. Een minimale laadsnelheid kan het bedrijf op dit moment niet noemen.

Deze gemeentes zijn het eerst

Het is daarom handig om te weten waar de laadpalen staan. Park&Charge laat weten dat de laadpalen staan in de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Nijkerk, Nijmegen, Overbetuwe, Rheden, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Zevenaar. In de toekomst kan het dus zijn dat je elektrische auto hier minder snel laadt dan nu.

Of de netbewuste laadpalen in de gemeentes te herkennen zijn, is nog onduidelijk. Park&Charge laat aan Autovisie weten dat er momenteel nog geen plan is voor het herkenbaar maken van de palen, maar dat hier wel naar gekeken wordt. Ook naar de tarieven wordt op een later moment gekeken. En dat is belangrijk. Als jouw elektrische auto trager oplaadt, ben je door het optreden van meer laadverliezen iets meer kwijt voor een volle accu.

