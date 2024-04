Deel dit: Share App Mail Tweet

Snel maatregelen nodig om stroomuitval door EV’s te voorkomen

Het aantal laadpunten is in Nederland in een jaar tijd met 30 procent gegroeid. Dat klinkt positief, maar er zijn snel maatregelen nodig om stroomuitval door EV’s te voorkomen.

Dat is te lezen in de voortgangsrapportage van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Zij hebben als doel de infrastructuur voor elektrisch rijden te regelen.

Aantal laadpalen in Nederland sterk gegroeid

Als je een elektrische auto rijdt, of ze veel test zoals wij, dan weet je dat er in Nederland veel laadpunten zijn. Helemaal in vergelijking met andere landen. Eind maart van dit jaar stonden er in Nederland 674.000 laadpunten in ons land, 30 procent meer dan dezelfde maand een jaar eerder.

“De toename van het aantal laadpunten heeft de forse groei van elektrische auto’s goed kunnen bijbenen. Het tempo waarin we laadpunten plaatsen is in 2023 tot een record gestegen tot gemiddeld meer dan 1900 nieuwe laadpunten per maand”, laat NAL-voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy in De Telegraaf weten.

Stroomuitval door EV’s

Een groter probleem lijkt nu het elektriciteitsnet te zijn. De krapte op het net is het afgelopen jaar verder toegenomen. Volgens NAL zijn er maatregelen nodig om stroomuitval tijdens piekmomenten te voorkomen. Slim laden is daarbij ook noodzakelijk.

Maatregel: elektrische auto’s slim laden

In Noord- en Noordwest-Nederland worden EV’s dit jaar al netbewust geladen aan alle nieuwe publieke laadpalen, goed voor 3,9 procent van de laadsessies. De laadsnelheid van de paal wordt aangepast naarmate het net zwaarder belast wordt. NAL streeft ernaar dat volgend jaar 60 procent van de laadsessies slim zijn.