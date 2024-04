Deel dit: Share App Mail Tweet

Bespaar geld en brandstof met een G3 dakkoffer

Het is weer tijd om ons te gaan verheugen op de vakantie. Als je met de auto weg gaat, kom je misschien ruimte tekort in de auto. Veel mensen weten dat een dakkoffer een goede oplossing is om meer ruimte te creëren, met een dakkoffer van 300 liter heb je al de ruimte van een extra kofferbak, maar dan op je dak.

Dakkoffers zijn er in veel soorten en maten en wij horen dan ook vaak de vraag: “Welke dakkoffer moet ik hebben?” Om je daarmee te helpen, hebben wij deze vergelijking tussen het bekende dakkoffermerk Thule en de prijsvechter G3 gemaakt.

Welke dakkoffer heb ik nodig?

Het kiezen van de juiste dakkoffer is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je dit niet eerder hebt gedaan. Daarom hebben we hier een aantal belangrijke tips:

Begin bij de dakdragers

Een dakkoffer monteer je op het dak van de auto, dat is logisch. Maar niet iedereen weet dat je dakdragers nodig hebt om de koffer op te monteren. Welke dakdragers je nodig hebt, hangt af van je auto. Zo is een dakkoffer op een panoramisch dak uitgesloten, het dak kan dat gewicht niet aan. Als je een panoramisch dak hebt, kan je een trekhaakkoffer of aanhanger overwegen.

Verder moeten de dragers breed genoeg zijn voor het dak en maakt het uit of je dak voorzien is van (open of gesloten) dakrails. Ga daarom eerst op zoek naar passende dragers voor je dak. Vervolgens kies je een dakkoffer die hierop past. Daarbij wil je er vooral op letten dat het maximale gewicht van de koffer niet groter is dan de capaciteit van de dragers.

Wat wil je meenemen

Ook niet onbelangrijk, is dat de koffer groot genoeg is voor je spullen. Dakkoffers zijn vooral ideaal voor grote, lichte spullen, zoals ski’s, skistokken, snowboards, tenten, slaapzakken en kleding. Als je je ski’s wilt meenemen, moet de koffer lang genoeg zijn. Een weekendtas is zo’n 50 tot 80 liter. Als je bagage meeneemt, is 100 liter ruimte per persoon dus een goede vuistregel.

Zorg er ook voor dat de koffer niet té groot is. Door extra luchtweerstand en gewicht zorgt een grote koffer voor een hoger brandstofverbruik. Daarnaast mag een dakkoffer niet meer dan 30cm over de voorruit hangen en moet de kofferbakklep nog helemaal open kunnen. Kies dus de kleinste koffer voor je behoeften en laat de koffer niet op je dak zitten wanneer je die niet gebruikt.

G3 VS Thule; waarom wij G3 aanraden

Thule is misschien wel het bekendste dakkoffermerk, maar er is nog veel meer keuze. G3 is een minder bekend merk, maar doet zeker niet onder voor deze dakkoffer gigant. En met een voordeel van soms wel €500,- euro voor vergelijkbare koffers, is dit merk zeker het overwegen waard. Daarom hebben wij een korte vergelijking gemaakt.

Over het merk: Thule is een Zweeds merk dat bekend staat om haar oplossingen voor het vervoeren van bagage met de auto. G3 is een Italiaans merk dat niet overal verkrijgbaar is. Dit is ook de reden dat ze vaak over het hoofd worden gezien in dakkoffer tests. G3 biedt bagageoplossingen, maar ook andere auto-accessoires zoals wieldoppen, zijwindschermen en kofferbakmatten.

Prijs: G3 is steevast een stuk goedkoper dan Thule, een G3 dakkoffer kost algauw de helft van een vergelijkbare koffer van Thule (bijvoorbeeld de G3 Arjes 480 en Thule Touring M).

Kwaliteit: Thule onderscheidt zich met stevige sloten en scharnieren. De G3 dakkoffers bieden ook stevige sloten, maar hebben iets meer speling in de scharnieren. Desondanks zijn beide merken TÜV getest en gekeurd. Ze zitten dus veilig en stevig op je dak, ook bij hoge snelheden.

Montage: Thule heeft veel tijd en geld in de montage gestoken, waardoor dit heel gemakkelijk is. G3 gebruikt een universele bevestiging die in principe op alle dragers past, maar wel meer tijd vergt. Volgens tests die online gepubliceerd zijn, is dit alsnog binnen een kwartier te doen, ook als je minder handig bent. Bovendien biedt G3 een ruim aanbod aan zogeheten fixing kits, zodat de koffer altijd op je dragers past.

Formaat : Zowel G3 als Thule dakkoffers zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Thule gaat tot 600 liter, G3 biedt maximaal 460 liter ruimte.

Effect op benzineverbruik: Een kilo meer of minder op het dak scheelt algauw 0,1 liter per 100 km. G3 dakkoffers zijn licht, ongeveer 5kg lichter dan koffers met eenzelfde inhoud van Thule. Dit is dus een flinke besparing. Thule en G3 dakkoffers zijn aerodynamisch ontworpen, dit verkleint het effect op brandstofverbruik.

Maximale snelheid en lawaai: Zowel de Thule als G3 dakkoffers gaan bij 130 km/u geen kant op en maken weinig lawaai.

Verder bieden beide merken een groot aanbod aan dakkoffer accessoires, zoals sloten, tassensets en spring jacks om de koffer open te houden.

Als je een goede dakkoffer wilt, maar niet de hoofdprijs wilt betalen, heeft G3 de oplossing. Met de lichte en stevige dakkoffers van G3 verbruik je minder brandstof, zonder in te leveren op kwaliteit. G3 dakkoffers zijn exclusief verkrijgbaar bij Winparts.