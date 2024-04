Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze mooie Volkswagen-SUV ga je om simpele reden nooit zien

Volkswagen trekt op de Autoshow van Beijing het doek van een nieuw conceptmodel. Een mooie SUV die we nooit (als productieversie) gaan zien. En dat is niet omdat het een studiemodel is.

De Volkswagen draagt de naam ID.Code. Het model is niet gericht op Europa, maar is een voorbode op wat klanten in China van het Wolfsburgse merk kunnen verwachten.

De nieuwe designtaal van Volkswagen ga je nooit zien

Deze Volkswagen ID.Code is geen glazen bol voor een enkel model. De auto presenteert een nieuwe designtaal die in China op veel modellen zal worden toegepast. Excuus, héél veel. De Volkswagen ID.-familie zal tegen 2023 bestaan uit zestien modellen. Er wordt zelfs een speciaal submerk opgericht voor China genaamd ID.UX. Dat submerk zal debuteren in 2027 en omvat vijf modellen.

(Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen)

Verder komen er ook nog twaalf nieuwe modellen met een brandstofmotor en zes nieuwe hybrides tot 2030 uit. Kortom, Volkswagen gaat in 6 jaar tijd 34 auto’s uitbrengen op de grootste automarkt ter wereld.

Daarbij is Volkswagen bezig met een platform genaamd CMP. Nee, ze gaan niet samenwerken met Stellantis. Integendeel, waar Stellantis niets met China te maken wil hebben, gaat Volkswagen een China Main Platform (CMP) bouwen. Daarbij werkt het merk voor de Chinese markt samen met merken uit het Aziatische land. Voor sommige Chinese modellen zal zelfs techniek worden gebruikt van Xpeng.

Beijing Motor Show

Het is overigens niet nieuw dat Volkswagen andere modellen maakt voor China. Zo verzweeg VW de Passat sedan voor ons die in China Magotan heet.