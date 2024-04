Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Tesla Model 3 Performance in Nederland

Plaid of Ludicrous, de naam van de snelste Tesla Model 3 bleef beter geheim dan de auto zelf. Hij draagt namelijk toch de naam Performance en zijn prijs maakt het merk direct bekend.

4 april lekten al de eerste beelden van de snelste Model 3. Omdat de auto het Plaid-logo heeft, was een Model 3 Plaid een logische naam. Ook ging de naam Ludicrous rond.

Tesla Model 3 Performance

Het is toch echt gewoon de Tesla Model 3 Performance geworden, en die is sneller dan ooit tevoren. Het model heeft twee elektromotoren, een op de voor- en een op de achteras, en dus vierwielaandrijving. De krachtbronnen zorgen voor een piekvermogen van 460 pk. Hierdoor sprint de elektrische auto van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,1 seconden. De topsnelheid bedraagt 262 kilometer per uur.

De elektromotoren zijn gekoppeld aan het accupakket van de Long Range. Dit betekent dat je 528 kilometer ver komt op een acculading. Opladen kan met maximaal 250 kW aan de snellader.

De Tesla Model 3 Performance is iets lichter dan de Long Range AWD. Dit komt met name door de lichtere 20 inch wielen. Verder heeft de Performance een carbon fibre spoiler, krachtigere remmen, sportstoelen en koolstofvezel details in het interieur. Daarbij heeft Tesla ook het onderstel aangepakt. Zo beschikt de snelste Model 3 over andere veren, dempers, bussen en stabilisatorstangen. Verder heeft het model een speciale Track Mode, die we eerder al bij zijn voorganger probeerden. In onderstaande video nemen we je mee in de oude Model 3 met Track Package over de Nürburgring Nordschleife.

Wat kost de Tesla Model 3 Performance? In Nederland is hij er vanaf 56.990 euro. Dat is 7.000 euro duurder dan de Long Range AWD en 15.000 euro duurder dan de RWD. Wil je op de hoogte blijven van een rijtest met de Performance? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.