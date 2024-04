Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ‘vergeten’ sportieve occasion koop je voor erg weinig

OK, je budget is bescheiden, maar je áuto, jaaa, die is wel heel belangrijk voor je. Je bent nog single en houdt van lekker sportief sturen in een auto die er ook gewoon goed uitziet. Er is ook voor vijf mille zat te koop, maar je wilt wel een occasion die je niet steeds in de steek laat.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Opel Corsa GSi (2006 – 2014)

Door de jaren heen heeft Opel een lange lijn met sportieve versies en modellen opgezet. De letters ‘GSi’ hoef je geen enkele Opel-liefhebber uit te leggen. De prestaties van een Corsa GSi kunnen zelfs verwende, sportieve automobilisten nog verbazen, want met de 110 kW/150 pk motor knalt zo’n Corsa wel in acht seconden naar de honderd. Natuurlijk is zo’n occasion hàrd geveerd, dat wil je toch?

De elektrische bekrachtigde besturing vraagt wel gewenning en blijft wat vaag. Over ruimte en een wat saai dashboard gaan we hier helemaal niet klagen. Het aanbod aan GSi’s is niet zó groot, maar bij een autobedrijf in Oss staat een recent geïmporteerde, netjes uitgebouwde spierwitte (2009, 175.000 km) voor 4.995 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De lagerkapboutjes van de nokkenassen zijn zwak. Als er een breekt, is een metalen rammel te horen. De motor gaat slecht lopen, op drie of zelfs twee cilinders. Dit kan zelfs leiden tot een gebroken nokkenas. Da’s een dure!

Allerhande elektronische euvels kunnen worden veroorzaakt door vocht in de regelunit, of gewoon slechte massacontacten. Een element in de tank kan veroorzaken dat de motor bijna geen benzine krijgt. Lastig, want voor reparatie moet de tank eruit. Soms wil de sleutel niet uit een deurslot. Dat wordt een nieuw slot voor de occasion.