Totale vernedering: Lucid Air Sapphire vs. Tesla Model S Plaid

Dat elektrische auto’s buitensporig snel zijn op de dragstrip, heeft Tesla al lang bewezen met zijn Model S Plaid. Maar hoe houdt hij zich staande tegen de nog sterkere Lucid Air Sapphire. Tijd voor een EV-dragrace.

De supersedan uit de koker van Elon Musk wordt gezien als eindbaas van de stoplichtsprint. Met ruim 1.020 pk legt de elektrische auto volgens het merk zelf in slechts 9,23 seconden de kwartmijl af. De overdadige Lucid Air Sapphire krikt het vermogen op tot maar liefst 1.251 pk. Hoe vertaalt zich dat op de befaamde quarter mile?

Dragrace: Lucid Air Sapphire vs. Tesla Model S Plaid

Het Amerikaanse YouTube-kanaal DragTimes rolt beide elektrische auto’s het plakkerige asfalt op om erachter te komen welke van de twee zich opper-EV mag noemen. Na twee keer een valse start, volgt een vlekkeloze dragrace waarin de Lucid Air Sapphire dominant is. Beelden van de sprintwedstrijd zie je hieronder.

Wat het accupercentage is, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de Tesla Model S Plaid het onderspit delft. Het resultaatbonnetje wijst uit dat de Tesla na 9,288 seconden over de streep kwam, terwijl de Lucid Air Sapphire voor dezelfde afstand slechts 8,965 seconden nodig had.

Lucid Air Sapphire voelt sneller dan Tesla Model S Plaid

Met name bij de start boekte de Lucid veel winst. De sprint van 0 tot 60 mp/h (96,5 km/h) kostte slecht 1,92 seconden, tegenover 2,23 seconden in de Tesla. In een eerdere video wisten de heren van DragTimes de Lucid zelfs te klokken op 1,77 seconde. Let wel, dat is inclusief de one foot rollout. Daarbij voelt de Lucid – die bij het accelereren maar liefst 1,5 G genereert – aanzienlijk sneller, zo geeft de YouTuber aan.

Wat is one foot rollout bij een dragrace? Het is een meetmethode die bij dragracen veelal wordt gebruikt. Daarbij start de timer pas als de auto al enkele centimeters onderweg is. Bij de start blokkeert het voorwiel een laser die dwars over de weg schijnt. Pas als het wiel naar voren rolt, maakt de laser weer contact met de sensor en begint de tijd te lopen. In die eerste paar centimeters beweegt de auto al wel, maar blokkeert het wiel nog altijd de sensor.

Nu vermogens van elektrische auto’s geregeld de magische 1000 pk-grens overstijgen, weten zij zelfs op een bochtige baan een circuitkoning zoals de Porsche 911 GT3 RS in de nek te hijgen. Dat bleek tijdens de jaarlijkse Autovisie Supertest waaraan de Tesla Model S Plaid deelnam.