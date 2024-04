Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Abarth vijf Alfa’s sloopt voor hun nieuwe model

In 2021 toonde Abarth de 1000 SP, een sportwagen op basis van de Alfa Romeo 4C. Naar verluidt zijn er vijf stuks gebouwd. Daarop komt nu een vervolg, de Abarth 1300 OT.

Abarth bestaat vijfenzeventig jaar en dat moet worden gevierd, vinden ze bij Abarth Classiche, dus wordt de Alfa Romeo 4C weer van stal gehaald. Want voor de bouw van deze 1300 OT – min of meer de coupéversie van de 1000 SP – sloopt Abarth binnenkort vijf gebruikte 4C’s met lage kilometerstanden.

De Abarth 1300 OT

Wat de auto’s gaan kosten, is niet bekend, maar er zingt een bedrag rond van meer dan 200.000 euro. De oorspronkelijke 1300 OT was een Groep 4-racewagen, die in 1966 de 500 kilometer van de Nürburgring op z’n naam schreef en klasseoverwinningen pakte op onder meer Hockenheim, Monza en Mugello.

Voor de aandrijving zorgde een 1,28-liter viercilinder met 147 pk; de Alfa Romeo 4C beschikt daarentegen over een 240 pk sterke 1.750 cc-motor. Dus het vijftal dat de 1300 OT bestelt krijgt sowieso meer vermogen – al betalen ze daar een vermogen voor.

