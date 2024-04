Deel dit: Share App Mail Tweet

Dacia Duster: een alleskunner of nu een simpele lifestyle-SUV?

Echte karakters zijn steeds zeldzamer in de autowereld, maar de Dacia Duster was er zeker een. Een tikje een grote lelijke eend, maar zo veelzijdig als een automobiele overall. Je kon elk klusje met hem aan.

Zijn looks zijn een stuk gelikter en grenzen zelfs aan luxe, maar wil je dat bij een Dacia Duster? Voor je het weet hebben we er een zoveelste, inwisselbare lifestyle-SUV bij. Begrijp ons goed, de nieuwe Duster ziet mooier uit dan ooit tevoren maar dat is dus ook een beetje het gevaar. Bij de vorige volgde de vorm de functie en dat leverde een betaalbare, praktische kar op. Is de nieuwe dat ook?

Dacia Duster blijkt nog altijd een praktische alleskunner

Het antwoord is gelukkig ja. Het werkpak is weliswaar verruild voor designerjeans, maar hij kan nog steeds tegen een stootje. Aan de buitenmaten veranderde niet veel en met 21,7 centimeter bodemspeling schrikt hij nog steeds niet voor een ruig bospad of een hoge drempel.

De bagageruimte groeide flink en ook kan hij nog best wat trekken. De driecilinder turbo TCe 130 die de middelste motor uit het programma is, mag het meeste trekken: 1.500 kg geremd. De Hybrid 140 kan niet meer dan de helft aan, de TCE 100 EGO-G schopt het tot 1.200 kg. Ook die motor is een driepitter maar met 100 pk en bi-fuel. Daarmee kun je zonder tanken 1400 kilometer ver komen, want hij heeft twee tanks van elk 50 liter: de een bevat benzine, de ander LPG.

Strak interieur van de nieuwe Dacia Duster

Net als exterieur ziet het interieur er ook een stuk strakker uit dan voorheen. Alles oogt modern en luxe, maar de toplaag van bijvoorbeeld dasboard en deuren zijn wel van degelijk hard plastic dat er toch niet goedkoop uitziet door een mooie structuur en print. Tel daarbij op de nodige bekerhouders, opbergvakken en een universeel systeem waarbij je bakjes, haken en verlichting op diverse plekken kunt plaatsen en je hebt een lekker praktisch interieur.

Ook het exterieur heeft nog hele praktische elementen: de beschermende wielkastranden en bumperdelen zijn gemaakt van gerecycled polypropyleen dat Dacia Starkle noemt. Dat spul ziet eruit alsof het stoffig is maar net als bij het Volvo EX30-dashboard zijn die spikkels onderdeel van deze kunststof.

Welke motor moet je hebben in de Dacia Duster?

Rijden doet de relatief lichte (gewicht vanaf 1.350 kg) Dacia Duster vooral goed met de 130 pk-motor, de complexe Hybrid 140-aandrijflijn luistert meer naar zijn computers dan naar zijn bestuurder en draait toerentallen die jij niet echt kunt beïnvloeden. De 100 pk bi-fuel motor konden we in deze nieuwe Dacia Duster nog niet testen, maar kennen we goed als een prettige krachtbron uit onze duurtest Jogger.

Prijs van de nieuwe Dacia Duster

Zeker het proberen waard. Al was het maar omdat de instapversie die motor ook heeft en daarmee is de nieuwe Duster er vanaf 25.590 euro. Maar dan heb je het basisuitrustingsniveau waarin je onder andere het infotainment met de grote centrale display moet missen. De 130 pk moet minimaal 28.890 euro kosten, de versie met vierwielaandrijving is er vanaf 33.390 euro. Voor de Hybrid 140 moet je minimaal 31.340 euro overmaken.