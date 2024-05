Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 cabrio’s koop je voor minder dan 5.000 euro

Een Hemelvaartsweekend met zomers weer staat voor de boeg, waardoor het bij cabrio-liefhebbers weer begint te kriebelen. Autovisie selecteert vijf cabrio’s voor minder dan 5.000 euro

Iets meer te besteden? Eerder selecteerden we al drie echte Britse roadsters voor 10.000 euro.

Er zijn tal van cabrio’s voor minder dan 5.000 euro te vinden. Wij kozen voor een aantal bijzondere en goed sturende modellen waarmee je genoeg vitamine D binnenkrijgt.

1. Renault Wind (2010 – 2013)

De Renault Wind zie je niet op iedere straathoek. De techniek en interieurvormgeving is geïnspireerd op dat van de Twingo en Clio, maar de Wind heeft een eigenwijs design. De cabrio is een naast het smaakgevoelig ontwerp verassend leuk om te rijden. Renault Sport heeft een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van de tweezitter. Het onderstel voelt stug aan, maar is niet zo hard als een echte RS.

Voor minder dan vijf mille heb je altijd de minder spannende 1.2-liter turbomotor met 100 pk. Van de 1.6 RS-motor staat er nu geen te koop, er zijn immers maar 233 Winds met die aandrijflijn verkocht. Ben je geïnteresseerd en wil je weten waar je op moet letten? Lees dan onze koopwijzer met alle aandachtspunten voor de Wind.

2. Toyota MR2 (1999 – 2007)

Achterwielaandrijving, middenmoter en twee stoelen. Klinkt als een leuke opstelling, en dat is het ook! Hoewel de Toyota amper opbergruimte, een goedkoop afgewerkt interieur en een niet al te vlot design biedt, is de MR2 wel een echte rijdersauto. Toyota voorziet de roadster van een 1,8-liter VVT-i die 140 pk en 170 Nm produceert. Dit is niet extreem veel, maar toch leuk in een 950 kilogram lichte auto.

Maar het is niet enkel de pk-gewichtsverhouding waar de MR2 om geroemd wordt. Door de middenmotor is de wegligging van het roadstertje perfect. De Toyota is de afgelopen jaren flink duurder geworden. Voor een exemplaar van minder dan 5.000 euro moet je goed zoeken. Weten waar je bij de aankoop van de cabrio op moet letten? Lees dan ons aankoopadvies.

3. Smart Roadster (2002 – 2005)

Per verkochte Smart Roadster zou DaimlerChrysler ongeveer 3 mille hebben toegelegd door garantieclaims. Dit kwam door lekkende daken en problemen met de elektronica. Een foutloos model kunnen we het dus niet noemen, maar een bijzondere roadster is het zeker. Ze zijn geleverd met een 700 cc driecilinder die 61 of 81 pk produceerde. Ook Brabus ging aan de haal met de Roadster, deze leverde 101 pk. Dit vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd, via een verre van vlekkeloze halfautomaat. In combinatie met het lage gewicht heeft de lage Smart wel een sublieme wegligging.

Peter Hilhorst reed voor een aflevering van Peters Proefrit met zo’n Brabus Roadster, bekijk hier de video:

Voor deze bijzondere wagen betaal je momenteel minimaal 2.999 euro. Voor zo’n 5 tot 6 mille heb je kilometerstanden onder de 150.000 km.

4. Mazda MX-5 NB (1998 – 2005)

Kwaliteit, rijplezier en een goede prijs komen samen in de Mazda MX-5. Met name de tweede generatie (NB) is erg aantrekkelijk voor koopjesjagers. De goede wegligging, achterwielaandrijving en de perfecte gewichtsverdeling zorgen voor een sportief rijgedrag. De cabrio is geleverd met 1,6- en 1,8-liter benzinemotor. Voor minder dan 5 mille heb je in de meeste gevallen een 1.6. Deze staat bekend om zijn betrouwbaarheid, maar levert ‘slechts’ 110 pk.

De 1,8-liter levert 140 tot 146 pk, maar is evenals de 1.6 niet helemaal vrij van problemen. Zo komt bij oudere auto’s vaker een versleten radiateur voor. Gelukkig zijn (aftermarket) onderdelen vaak goedkoop, evenals de NB zelf. Voor zo’n 5 mille koop je al een redelijk exemplaar. Vaak hebben goedkopere modellen veel roest en/of hoge kilometerstanden, dus die zijn af te raden. Weten waar je allemaal op moet letten bij de aankoop van een MX-5 NB? Lees dan het volledige aankoopadvies van de cabrio.

5. Daihatsu Copen 2002 – 2006

Klein, een 0,7-liter benzinemotor en het is géén Smart Roadster. Het is de Daihatsu Copen! Een kleine Japanner die voldeed aan de ‘Kei Car’-afmetingen. Tot 2006 werd de in Japan geleverde cabrio rechtstreeks op de Europese markt gebracht. Omdat de verkopen in Japan door het dak gingen, deden ze dat zelfs met het stuur aan de rechterkant. Vraag in Europa bleef daarom laag.

In 2007 besloten de Japanners om een sterkere 1,3-liter in de Copen te leggen en het stuur naar de linkerzijde te verplaatsen voor de Europese markt. Die versies zijn gewild en vind je niet voor vijf mille of minder. Wil je een Copen voor binnen dat budget, dan staat er op dit moment twee te koop in ons land.

Remco van Reeuwijk deelde een paar jaar geleden zijn cabrio met ons. Hij werd op slag verliefd op de toekomstige klassieker.